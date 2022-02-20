Участь у заходах взяли близько тисячі людей.

Фото: Макс Требухов

У Києві на Майдані Незалежності ввечері 20 лютого мешканці та гості столиці зібралися, щоб вшанувати пам'ять героїв Небесної Сотні.

Як повідомляє кореспондент LB.ua, участь у заходах взяли близько тисячі людей.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Нагадаємо, 18-20 лютого 2014 року у центрі столиці загинули десятки протестувальників. Саме 18 числа після боїв в урядовому кварталі, коли сотні Самооборони Майдану зазнали значних втрат, а сотні людей отримали поранення, влада прийняла рішення остаточно зачистити Майдан.

На наступний день була оголошена антитерористична операція, яка вилилася в ще більш масштабні бої і зрештою привела до повалення режиму Віктора Януковича.

Сьогодні президент України Володимир Зеленський разом з дружиною вшанували подвиг учасників Революції Гідності у День пам'яті героїв Небесної Сотні.