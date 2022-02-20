Посольство Нідерландів евакуюють з Києва до Львова

"Консульський відділ посольства Нідерландів у Києві закритий до подальшого повідомлення".

Посольство Нідерландів в Україні з міркувань безпеки тимчасово переміщується з Києва до Львова.

Про це повідомляє пресслужба МЗС Нідерландів.

"Консульський відділ посольства Нідерландів у Києві закритий до подальшого повідомлення. З міркувань безпеки 20 лютого 2022 року було ухвалено рішення тимчасово перенести діяльність посольства з Києві до Львова".

Раніше, 13 лютого стало відомо, що дипломатичні співробітники посольства Сполучених штатів Америки, що залишилися в Україні після хвилі евакуації, переїжджають працювати до Львова.

18 лютого з Києва до Львова було тимчасово переміщено офіс посольства Великобританії.