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Посольство США евакуюють з Києва до Львова

Повірена у справах США Крістіна Квін також перебазується до Львова.

Посольство США евакуюють з Києва до Львова
Посольство США в Києві
Фото: EPA/UPG

Дипломатичні співробітники посольства Сполучених штатів Америки, що залишилися в Україні після хвилі евакуації, переїжджають працювати до Львова.

Рішення про переїзд було прийнято терміново як відповідь на зміну оцінок безпеки. Переїзд триває саме зараз, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на джерело в дипломатичній службі США..

"Це тимчасове рішення, команда посольства повернеться до Києва, як тільки це дозволить ситуація безпеки", – розповів представник Держдепу, який спілкувався на умовах анонімності.

У Сполучених Штатах немає оцінки того, коли відновиться робота посольства у Києві.

"У Львові працюватиме основна команда посольства, керівники відділів тощо", – зазначив співрозмовник. Повірена у справах США Крістіна Квін також перебазується до Львова.

Співрозмовник наголосив, що будівля посольства у Києві, незважаючи на це рішення, "не залишиться занедбаною". Там залишається працювати технічний персонал, зокрема для забезпечення безпеки будівель. 

Напередодні Державний департамент США оголосило, що частина співробітників посольства в Києві залишає Україну. Як заявили у посольстві, попри скорочення дипломатичного персоналу, основна команда місії залишиться в Україні. 

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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