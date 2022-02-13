Латвія підготувала план прийому біженців з України

Міністерство внутрішніх справ Латвії підготувало план на випадок прибуття великої кількості людей з України через загрозу російського вторгнення.

Про це сказала міністр внутрішніх справ Латвії Марія Голубєва, повідомляє Delfi.

"Існуючі плани щодо потоку біженців залишаються в силі, але вони не прив'язані до конкретної країни походження", - сказала глава МВС.

Голубєва уточнила, що не слід наголошувати на тому, скільки українців може прийняти Латвія. При цьому вона зазначила, що буде зрозуміло, де і як розмістити у Латвії до 10 тисяч людей.

Iekšlietu ministrija ir izstrādājusi plānu gadījumam, ja ierodas liels cilvēku skaits no Ukrainas. Pirmdien citas ministrijas sniegs savus komentārus šim dokumentam. Līdzšinējie plāni bēgļu plūsmai joprojām ir spēkā, tomēr nav piesaistīti konkrētai izcelsmes valstij. — Marija Golubeva (@MGolubeva_LV) February 12, 2022

Раніше МЗС Латвії закликало громадян країни найближчим часом залишити Україну.

Нагадаємо, що дипломатичні представництва країн Європейського Союзу в Україні продовжать свою роботу.

На тлі нової російської військової загрози проти України низка країн вирішили евакуювати деяких співробітників своїх дипвідомств. Також повідомлялося про рекомендації деяких країн покинути Україну їхнім громадянам.

13 лютого стало відомо, що Канада і Австралія тимчасово переводять свої посольства з Києва до Львова у зв'язку з можливою загрозою російського вторгнення в Україну.