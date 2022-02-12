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Макрон зателефонував Зеленському після розмови з Путіним

Президенти України та Франції обмінялися думками щодо останніх міжнародних переговорів.

Макрон зателефонував Зеленському після розмови з Путіним
Фото: EPA/UPG

Президент Франції Емманюель Макрон  зателефонував Володимиру Зеленському після розмови з президентом РФ Володимиром Путіним.

Про це президент України повідомив у своєму Twitter.

"Продовжили діалог з Емманюелем Макроном. Подякував йому за візит до України", - написав Зеленський.

Президент розповів, що вони  обговорили ситуацію з безпеки та шляхи активізації мирного процесу в межах "Нормандського формату" та Тристоронньої контактної групи. Крім того, сторони обмінялися думками щодо останніх міжнародних переговорів.

"Ціную особисту залученість Емманюеля Макрона до процесу деескалації", - наголосив Зеленський.

Нагадаємо, раніше сьогодні  Макрон поговорив по телефону з Путіним. Темою розмови була ситуація на кордонах України.

8 лютого президент  Макрон заявив, що під час його дискусій із президентом РФ  Путіним та українським колегою  Зеленським йому вдалося "досягти певного прогресу, щоб просуватися в кроках до безпеки регіону".

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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