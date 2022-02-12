Макрон зателефонував Зеленському після розмови з Путіним

Президент Франції Емманюель Макрон зателефонував Володимиру Зеленському після розмови з президентом РФ Володимиром Путіним.

Про це президент України повідомив у своєму Twitter.

"Продовжили діалог з Емманюелем Макроном. Подякував йому за візит до України", - написав Зеленський.

Президент розповів, що вони обговорили ситуацію з безпеки та шляхи активізації мирного процесу в межах "Нормандського формату" та Тристоронньої контактної групи. Крім того, сторони обмінялися думками щодо останніх міжнародних переговорів.

"Ціную особисту залученість Емманюеля Макрона до процесу деескалації", - наголосив Зеленський.

Продовжили діалог з @EmmanuelMacron. Подякував за його візит до 🇺🇦. Говорили про безпекову ситуацію та шляхи активізації мирного процесу в межах #N4, ТКГ. Обмінялися думками щодо останніх міжнародних перемовин. Ціную особисту залученість Еммануеля Макрона у процес деескалації. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 12, 2022

Нагадаємо, раніше сьогодні Макрон поговорив по телефону з Путіним. Темою розмови була ситуація на кордонах України.

8 лютого президент Макрон заявив, що під час його дискусій із президентом РФ Путіним та українським колегою Зеленським йому вдалося "досягти певного прогресу, щоб просуватися в кроках до безпеки регіону".