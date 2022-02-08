Фото: EPA/UPG

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що під час його дискусій із президентом РФ Володимиром Путіним учора та українським колегою Володимиром Зеленським сьогодні йому вдалося "досягти певного прогресу, щоб просуватися в кроках до безпеки регіону".

Про це він повідомив на спільному із Зеленським брифінгу під час візиту до Києва.

"Ті дискусії, які ми провели з президентами Путіним і Зеленським – ми змогли досягти певного прогресу, щоби, так би мовити, просуватися в кроках до безпеки регіону, щоб ми не ангажувались у якісь односторонні формати, а щоби ми продумували саме такі формати, які відповідали б зменшенню ескалації", – зазначив він.

Фото: EPA/UPG

Макрон додав, що всі сторони повинні працювати над зближенням позицій.

"Ми в такому світопорядку, який був збудований після Другої світової, і цей світопорядок тривав до недавнього часу, і тепер нам треба знову повернутися і переговорити певні позиції, внести прояснення, щоб, по-перше, знизити натиск, рівень ескалації, а, по-друге – нам треба, щоб суто на базі Мінських угод і з дотриманням усіх процедур (ми всі деталі не обговорювали, лише частково обговорювали з президентом Путіним, сьогодні ще будемо обговорювати), але головне – після обговорення цих питань на ТКГ, можливо, ми зможемо сприяти тому, щоб ті документи, які були підписані в 2015 році (Мінські угоди – ред.), були виконані, щоб прояснення, які будуть внесені в найближчі тижні, могли зняти різночитання та сприяти відновленню взаємної довіри, повернути атмосферу спокою та зняти ескалацію", – заявив він.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Макрон уточнив, що має на увазі світопорядок, де кожна країна має суверенне право обирати шлях.

Нагадаємо, що вчора Макрон перебував із візитом у Москві, де зустрічався з Путіним. Після цього Financial Times із посиланням на джерела повідомила, що Володимир Путін наблизився до деескалації кризи навколо України. Речник Кремля Дмитро Пєсков уранці 8 лютого заперечив, що Путін і Макрон досягли угоди щодо України.