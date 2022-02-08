Австрія готова підтримати санкції проти Росії у випадку агресії, – Шалленберг

Австрія готова підтримати санкції проти Росії у випадку її агресії проти України.

Про це очільник МЗС Австрії Александр Шалленберг заявив на спільній прессконференції міністрів МЗС країн Славського формату і очільника українського МЗС Дмитра Кулеби.

“Говорячи як австрійський міністр зовнішніх справ, є дуже чітко відчуття консенсусу в Європейському союзі. Австрія готова надати підтримку у випадку агресії і підтримати пакет санкцій. Це буде болісно, болісно для всіх. Чи хочемо ми йти цим шляхом – ні, але нам доведеться використати такі стримуючі засоби”, – сказав він.

Шалленберг при цьому зауважив, що не можна використовувати “Північний потік-2” як наріжний камінь для режиму санкцій, аби вплинути на Москву, оскільки цей проєкт ще навіть не працює.

Він також зазначив, що Австрія не є членом НАТО, а нейтральною країною з конституційними обмеженнями, але підтримує Європу у питаннях гуманітарної допомоги.

“Австрійський уряд протягом подальших днів прийме рішення щодо гуманітарного пакета 2,5 млн євро для українського “Червоного хреста” та австрійських організацій, які були і будуть тут активними”, – додав очільник австрійської дипломатії.

Нагадаємо, раніше Шалленберг заявив, що Австрія підтримує швидкі та жорсткі санкції проти Росії в разі її нового вторгнення в Україну, але виступає проти обмежувальних заходів у газовому секторі.