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Міністри зовнішніх справ Чехії, Австрії та Словаччини приїхали зі спільним меседжем – показати підтримку Україні

"Безпека України – це безпека Європи. Це основна причина того, чому три центральноєвропейські країни відвідали Україну та продемонстрували таку солідарність".

Фото: ЕРА/UPG

Міністри зовнішніх справ Чехії, Австрії та Словаччини приїхали до України, аби продемонструвати солідарність з Україною у нинішній ситуації і підтримати її територіальну цілісність.

Про це міністр закордонних справ Чеської Республіки Ян Ліпавський заявив на спільній пресконференції міністрів з очільником українського МЗС Дмитром Кулебою.

“Ми, три міністри закордонних справ країн з центральної Європи в Славковському форматі тут з єдиним чітким меседжем – ми є солідарними з Україною у нинішній ситуації і підтримуємо українську територіальну цілісність і її незалежність”, – сказав Ліпавський.

“Ми тут для того, аби продемонструвати підтримку вашій країні”, – додав міністр.

За його словами, Чехія, Словаччина та Австрія “присутні тут, аби чітко показати – вибір за вами”.

Фото: ЕРА/UPG

“Якщо ви обрали європейський напрямок, прозахідний напрямок, ви мусите мати можливість реалізувати мрію”, – сказав Ліпавський.

“Потрібно повторити, що безпека України – це безпека Європи. Це основна причина того, чому три центральноєвропейські країни відвідали Україну та продемонстрували таку солідарність”, – підкреслив він.

Очільник чеського МЗС розповів, що міністри відвідали вчора Станицю Луганську на лінії зіткнення та зустрілися з представниками кримських татар: “Ми тут для того, аби ще раз повторити, що анексія Криму була незаконним актом і Крим – це Україна”.

“У нинішній ситуації напруги ми можемо чути різні голоси, але ЄС і НАТО об’єднані, – і це наш загальний спільний меседж”, – сказав він.

Фото: ЕРА/UPG

Нагадаємо, міністри закордонних справ Чехії Ян Ліпавський, Австрії Александр Шалленберг та Словаччини Іван Корчок 7 лютого розпочали свій візит до України.

Кулеба під час спільної прессконференції заявив, що Україна потребує від Європейського союзу єдності, рішучості у питанні застосування болючих санкцій проти Росії та амбітності щодо України.

На його думку, нинішня криза – це унікальна нагода подивитися на майбутнє нашої країни як члена ЄС з точки зору, що це відповідає інтересам самого Євросоюзу.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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