Порошенко відповів Путіну на пропозицію щодо "політичного притулку"

П’ятий президент, лідер фракції "Європейська солідарність" Петро Порошенко закликав чинну українську владу припинити утиски політичних опонентів на догоду президента Росії. При цьому Володимиру Путіну Порошенко порадив усвідомити, що в Україні не потребують його "опіки".
Про це він повідомив у Facebook.
"Наша команда неодноразово заявляла, що переслідуючи проєвропейську опозицію в Україні, Зеленський насамперед хоче зробити подарунок Путіну. Нині це підтвердив вже сам Путін", - написав Порошенко.
"Раджу Володимиру Олександровичу припинити радувати Путіна і зайнятися захистом країни. І саме туди спрямувати свої зусилля та зусилля правоохоронних органів, які зараз займаються Порошенком більше, ніж російською загрозою. А Володимиру Володимировичу - нарешті усвідомити, що ми розберемося самі, тут, в Україні. І одвічна російська практика "опікуватися" українською політикою та політиками вже давно припинилася. Це сталося тоді, коли я був обраний Президентом України", - додав Порошенко.
Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін в іронічній формі заявив, що Росія готова надати пʼятому президентові України Петру Порошенку "політичний притулок". Ця заява пролунала на тлі справи проти Порошенка в Україні за підозрою у державній зраді.
Як відомо, до Росії після Революції Гідності утік експрезидент Віктор Янукович. У 2019 речник Путіна говорив, що РФ навіть надала президенту-втікачу державну охорону.