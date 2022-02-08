"Готові надати політичний притулок", – Путін поглузував з Порошенка на тлі справи про державну зраду

"Порошенко був ще президентом України, я йому говорив, що якщо у нього виникнуть якісь складнощі в майбутньому – Росія готова надати йому політичний притулок. Він тоді іронізував щодо цього питання".

Президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія готова надати пʼятому президентові України Петру Порошенку "політичний притулок".

Про це він сказав на спільній з президентом Франції Емманулем Макроном пресконференції. За словами Путіна, він про готовність надання політпритулку говорив ще тоді, коли Порошенко очолював державу.

"Порошенко був ще президентом України, я йому говорив, що якщо у нього виникнуть якісь складнощі в майбутньому – Росія готова надати йому політичний притулок. Він тоді іронізував щодо цього питання, але сьогодні хочу підтвердити нашу пропозицію, попри серйозні розходження щодо цього питання – питання врегулювання на Донбасі", – заявив він.

Президент країни-агресора вважає, що Порошенко "наробив багато помилок" у цьому напрямку, "але все таки його переслідування як державного злочинця є надмірною заявкою на успіх чинного керівництва".

Як відомо, до Росії після Революції Гідності утік експрезидент Віктор Янукович. У 2019 речник Путіна говорив, що РФ навіть надала президенту-втікачу державну охорону.