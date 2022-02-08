"Готові надати політичний притулок", – Путін поглузував з Порошенка на тлі справи про державну зраду

Президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія готова надати пʼятому президентові України Петру Порошенку "політичний притулок".
Про це він сказав на спільній з президентом Франції Емманулем Макроном пресконференції. За словами Путіна, він про готовність надання політпритулку говорив ще тоді, коли Порошенко очолював державу.
"Порошенко був ще президентом України, я йому говорив, що якщо у нього виникнуть якісь складнощі в майбутньому – Росія готова надати йому політичний притулок. Він тоді іронізував щодо цього питання, але сьогодні хочу підтвердити нашу пропозицію, попри серйозні розходження щодо цього питання – питання врегулювання на Донбасі", – заявив він.
Президент країни-агресора вважає, що Порошенко "наробив багато помилок" у цьому напрямку, "але все таки його переслідування як державного злочинця є надмірною заявкою на успіх чинного керівництва".
Як відомо, до Росії після Революції Гідності утік експрезидент Віктор Янукович. У 2019 речник Путіна говорив, що РФ навіть надала президенту-втікачу державну охорону.