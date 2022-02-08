Що їли й пили взимку в середньовіччі?
Що їли й пили взимку в середньовіччі?
Семеренко задихнулася холодним повітрям в олімпійській індивідуальній гонці
Семеренко задихнулася холодним повітрям в олімпійській індивідуальній гонці
Співробітники НАБУ затримали нардепа Кузьміних
Співробітники НАБУ затримали нардепа Кузьміних
Портрети дітей Володимира та англійське графіті: що побачив Борис Джонсон у Софії Київській
Портрети дітей Володимира та англійське графіті: що побачив Борис Джонсон у Софії Київській
У Росії петиція про відставку Кадирова за кілька годин зібрала понад 65 тисяч підписів
У Росії петиція про відставку Кадирова за кілька годин зібрала понад 65 тисяч підписів
Гучний скандал на Олімпіаді: канадські хокеїстки відмовилися грати, поки суперниці-росіянки не вдягли маски
Гучний скандал на Олімпіаді: канадські хокеїстки відмовилися грати, поки суперниці-росіянки не вдягли маски
Росіяни почали забирати вклади зі Сбербанку
Росіяни почали забирати вклади зі Сбербанку
Крах чорногорського реваншу
Крах чорногорського реваншу
В Україні вдвічі скоротили тривалість самоізоляції хворих із коронавірусом
В Україні вдвічі скоротили тривалість самоізоляції хворих із коронавірусом
ГоловнаСвіт

"Готові надати політичний притулок", – Путін поглузував з Порошенка на тлі справи про державну зраду

"Порошенко був ще президентом України, я йому говорив, що якщо у нього виникнуть якісь складнощі в майбутньому – Росія готова надати йому політичний притулок. Він тоді іронізував щодо цього питання". 

"Готові надати політичний притулок", – Путін поглузував з Порошенка на тлі справи про державну зраду
Фото: EPA/UPG

Президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія готова надати пʼятому президентові України Петру Порошенку "політичний притулок".

Про це він сказав на спільній з президентом Франції Емманулем Макроном пресконференції. За словами Путіна, він про готовність надання політпритулку говорив ще тоді, коли Порошенко очолював державу.

"Порошенко був ще президентом України, я йому говорив, що якщо у нього виникнуть якісь складнощі в майбутньому – Росія готова надати йому політичний притулок. Він тоді іронізував щодо цього питання, але сьогодні хочу підтвердити нашу пропозицію, попри серйозні розходження щодо цього питання – питання врегулювання на Донбасі", – заявив він. 

Президент країни-агресора вважає, що Порошенко "наробив багато помилок" у цьому напрямку, "але все таки його переслідування як державного злочинця є надмірною заявкою на успіх чинного керівництва".

Як відомо, до Росії після Революції Гідності утік експрезидент Віктор Янукович. У 2019 речник Путіна говорив, що РФ навіть надала президенту-втікачу державну охорону. 

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також