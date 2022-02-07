Україна шукає можливості для виконання більшості пунктів мінських домовленостей, тоді як Росія не виконала жодних своїх зобов'язань.

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен 7 лютого під час спільного брифінгу з верховним представником ЄС із зовнішньої політики Жозепом Борелем.

Відповідаючи на питання журналіста про те, чи вважають США заходи, спрямовані на автономію для Донбасу, які передбачають мінські домовленості, правильним шляхом, Блінкен сказав: "Щодо Мінська, Сполучені Штати та Україна єдині у вірі, що Мінськ – це шлях уперед, щоб вирішити конфлікт на Донбасі, який був створений російським вторгненням у 2014, та найкращий спосіб відновити український кордон, відновити суверенітет України, а також забезпечити права українських громадян, включаючи тих, хто живе на Донбасі. За останні роки Україна шукала способи просунутися з імплементацією Мінська".

"Нормандський формат, як це називають, Франція, Німеччина, Україна та Росія залучені до цього принципового механізму, щоб спробувати просунути його. Думаю, якщо ви подивитеся назад на період у кілька місяців через призму вимог, встановлених Мінськими угодами, справедливо буде сказати, що Україна шукала можливості для просування вперед за більшістю, якщо не за всіма пунктами, тоді як Росія не виконала жодних своїх зобов'язань щодо Мінська. Але у всіх моїх розмовах з українськими співрозмовниками вони залишалися відданими переговорному процесу. І нещодавно була зустріч, я бачився з найвищими чиновниками в Нормандському форматі. Україна продовжує сумлінно висувати пропозиції щодо того, як рухатися вперед, – додав він. – Мінськ не затих. Є деякі проблеми послідовності, коли йдеться про кроки, які мають зробити сторони – Україна підходила та підходить до цього сумлінно. Ми досі не бачили, щоб Росія робила те саме. Угоди говорять про особливий статус для Донбасу, і я вірю, що за відповідної послідовності кроків Україна готова просуватися вперед, але, знову ж таки, загальна картина Мінська з 2014 року була такою, що Україна обрала шлях просуватися по більшості пунктів, а Росія – ні. Тож якщо Росія серйозна щодо імплементації Мінська, я думаю, вона знайде сильного партнера в особі України, і наші друзі в Німеччині допоможуть у цих зусиллях".

За словами держсекретаря США, передбачається, що буде ще зустріч у Нормандському форматі у найближчі кілька тижнів.

"Сподіваюся, Росія продемонструє свою серйозність та цілеспрямованість. Є нові умови, які потрібно прийняти, щоб підвищити довіру для імплементації Мінська. У нас є одне з них, яке більш-менш виконується – це припинення вогню, рівень виконання якого повернувся до рівня 2020 року. Поки що ситуація не ідеальна, але є, безумовно, покращення порівняно з тим, що ми бачили буквально кілька тижнів тому. Так що це надихає. І українці також говорили про звільнення полонених з обох боків та забезпечення безперешкодного переміщення людей через лінію зіткнення. На жаль, це було заблоковано із боку сепаратистів. Я думаю, це було б хорошим способом показати серйозність та цілеспрямованість та власне просування у спробах імплементації", – зазначив Блінкен.

Зустріч "нормандської четвірки" на рівні радників запланована на 10 лютого. Цю інформацію підтвердила міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок під час спільної пресконференції з українським колегою 7 лютого в Києві.

Нагадаємо, 3 лютого Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із президентом Франції Емманюелем Макроном. Сторони обговорили подальші спільні кроки щодо підтримки стійкості України й активізації мирного процесу в межах Нормандського формату.

1 лютого під час виступу в парламенті з нагоди відкриття сьомої сесії Верховної Ради Зеленський заявив, що сподівається, що на майбутніх перемовинах радників голів держав "нормандської четвірки" в Берліні буде домовлено і про зустріч самих очільників країн цього формату.