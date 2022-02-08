Помер відомий польський мовознавець Єжи Бартмінський

Він був одним з ініціаторів створення української філології у Люблінському католицькому університеті Івана Павла ІІ.

У віці 83 років помер видатний польський мовознавець, етнолінгвіст, фольклорист, славіст Єжи Бартмінський, повідомляє "Українська служба Польського радіо".

Бартмінський у 90-их роках минулого століття, будучи проректором Університету ім. Марії Кюрі-Склодовської, створив два нові напрямки – українську та білоруську філології.

Також професор був причетний до створення української філології у Люблінському католицькому університеті Івана Павла ІІ.

Упродовж багатьох років Бартмінський був пов’язаний з люблінським академічним, науковим середовищем і Університетом ім. Марії Кюрі-Склодовської в Любліні. Був професором Польської академії наук, членом Польської академії знань. Виховав декілька поколінь полоністів.

Упродовж всього свого професійного і наукового життя тісно співпрацював із науковими мовознавчими осередками України. А серед його аспірантів також були українці, що навчалися в рамках Європейського колегіуму польських і українських університетів у Любліні.

Єжи Бартмінський – автор понад 500 наукових статей і 12 авторських книжок, редактор тому «Сучасна польська мова» (5 видань), томів «Люблінське» (6 частин, 2011), присвячених музичному фольклору Люблінщини. Був засновником і багатолітнім редактором міжнародного щорічника «Етнолінгвістика» (1988-2018). Професор – багатолітній член журі Фестивалю капел і народних співаків у Казімєжі Дольному.

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