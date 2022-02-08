Нове засідання політрадників "нормандської четвірки" в Берліні відбудеться 10 лютого, – Макрон

"Потрібно зробити все необхідне, щоб ми за допомогою нових механізмів гарантування безпеки змогли представити гарантії та отримати значну деескалацію та посилення безпеки".

Нове засідання політичних радників очільників країн "нормандської четвірки" пройде в Берліні 10 лютого.

Про це президент Франції Еммануель Макрон повідомив на спільному з президентом України Володимиром Зеленським брифінгу під час візиту в Київ.

"Франція сподівається, що процес буде просуватися. Цей процес повинен просуватися незалежно від тиску, який сьогодні чиниться на кордонах України. А сьогодні є військовий тиск, зокрема загроза нових військових маневрів Росії. І цим Росія тисне на міжнародну спільноту", – зазначив він.

Макрон додав, що має намір відновити безпоково-оборонний порядок на Європейському континенті. Він закликав повернутися до певних систем гарантій.

"Я сьогодні ці питання обговорював з президентом Зеленським, вчора – з президентом Путіним. У найближчі дні, місяці, нам потрібно зробити все необхідне, щоб ми за допомогою нових механізмів гарантування безпеки змогли представити гарантії та отримати значну деескалацію та посилення безпеки", – зазначив Макрон.

Він сказав, що найближчими тижнями потрібно рішуче йти до кінця на шляху Мінських домовленостей, вести діалог з усіх питань в інноваційному ключі з питань безпеки, який стоврить новий безпековий порядок, що влаштує всіх на континенті.

Макрон нагадав, що з моменту підписання Мінських угод зупинилось велике кровопролиття, тож вони діють як інструмент захисту. Він також похвалив українську владу за холоднокровність, яку вдається зберігати попри військовий тиск на кордонах.

Зеленський на брифінгу своєю чергою говорив, що розраховує на проведення нового саміту лідерів "нормандської четвірки".

Нагадаємо, попередня зустріч політрадників нормандської четвірки пройшла 26 січня. Тоді було домовлено про нову зустріч у Берліні за два тижні. Під час цієї зустрічі в Парижі були детально обговорені наявні розбіжності сторін у трактуванні Мінських угод. Також було зазначено, що дотримання режиму припинення вогню не має залежати від будь-яких розбіжностей у трактуваннях.

Минула зустріч очільників країн "нормандської четвірки" – Володимира Зеленського, Еммануеля Макрона, Ангели Меркель та Володимира Путіна – відбулася в грудні 2019 року. Відтоді російська сторона фактично блокує нові переговори в цьому форматі і вимагає від України прямих розмов з представниками підконтрольних їм терористичних "ДНР" і "ЛНР".