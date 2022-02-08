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Зеленський замінив посла України у Польщі

Відповідний указ оприлюднено сьогодні.

Зеленський замінив посла України у Польщі
Фото: Українське право

Президент України Володимир Зеленський своїм указом від 8 лютого 2022 року звільнив Андрія Дещицю з посади посла України у Польщі.

На цю посаду він іншим указом призначив Василя Зварича.

Василь Зварич до цього часу очолював Другий територіальний департамент Міністерства закордонних справ України.

Перед цим він тривалий час обіймав посаду заступника директора Департаменту інформаційної політики українського зовнішньополітичного відомства.

Нагадаємо, Дещицю призначили послом України у Польщі у жовтні 2014 року. Раніше він обіймав посаду виконувача обов'язків міністра закордонних справ України, а також був Надзвичайним та Повноважним Послом України у Фінляндії і в Ісландії за сумісництвом.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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