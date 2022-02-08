Учасницю Pussy Riot, яку судили за підтримку Навального, звинуватили у пропаганді нацизму

У столиці РФ Москві за звинуваченням у "пропаганді нацизму" затримали учасницю панк-проекту Pussy Riot Марію Альохіну.

Про це повідомляє російська служба "Голосу Америки".

У понеділок, 7 лютого, Альохіна прийшла до інспекції ФСВП, яка регулярно перевіряє її на дотримання правил відбування покарання у так званій "санітарній справі". На виході після перевірки на учасницю Pussy Riot чекали поліцейські, які посадили її в автозак і відвезли до ОВС Тверського району. Там на затриману було складено адміністративний протокол.У відділі поліції Альохіна пробуде до суду, призначеного на 8 лютого. Їй загрожує великий штраф або арешт на строк до 15 діб.

За словами учасниці Pussy Riot, протокол за статтею про публічну демонстрацію нацистської символіки складено на неї за публікацію в інстаграмі семирічної давності з фотографією дівчат у сукнях та підписом, у якій містилися індійські символи, зокрема свастики.

Торік Альохіну судили разом із соратникам опозиціонера Олексія Навального за заклики до порушення санітарно-епідеміологічних правил. Так звана "санітарна справа" стосується дописів, опублікованих у соціальних мережах, де містилися заклики вийти на акцію в підтримку опозиціонера Олексія Навального 23 січня 2021 року.

Учасницю Pussy Riot засудили до одного року обмеження волі. Також вона неодноразово зазнавала адміністративних арештів за опозиційну діяльність.