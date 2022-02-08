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Учасницю Pussy Riot, яку судили за підтримку Навального, звинуватили у пропаганді нацизму

Марію Альохіну затримали у Москві. 

Учасницю Pussy Riot, яку судили за підтримку Навального, звинуватили у пропаганді нацизму
Фото: EPA/UPG

У столиці РФ Москві за звинуваченням у "пропаганді нацизму" затримали учасницю панк-проекту Pussy Riot Марію Альохіну.

Про це повідомляє російська служба "Голосу Америки".

У понеділок, 7 лютого, Альохіна прийшла до інспекції ФСВП, яка регулярно перевіряє її на дотримання правил відбування покарання у так званій "санітарній справі". На виході після перевірки на учасницю Pussy Riot чекали поліцейські, які посадили її в автозак і відвезли до ОВС Тверського району. Там на затриману було складено адміністративний протокол.У відділі поліції Альохіна пробуде до суду, призначеного на 8 лютого. Їй загрожує великий штраф або арешт на строк до 15 діб.

За словами учасниці Pussy Riot, протокол за статтею про публічну демонстрацію нацистської символіки складено на неї за публікацію в інстаграмі семирічної давності з фотографією дівчат у сукнях та підписом, у якій містилися індійські символи, зокрема свастики.

Торік Альохіну судили разом із соратникам опозиціонера Олексія Навального за заклики до порушення санітарно-епідеміологічних правил. Так звана "санітарна справа" стосується дописів, опублікованих у соціальних мережах, де містилися заклики вийти на акцію в підтримку опозиціонера Олексія Навального 23 січня 2021 року.

Учасницю Pussy Riot засудили до одного року обмеження волі. Також вона неодноразово зазнавала адміністративних арештів за опозиційну діяльність.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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