У французькій делегації на переговорах у Москві побачили готовність Путіна до деескалації, – FT

Може йтися про угоду утриматися від нових військових дій та розпочати ширший діалог про переміщення російських військ.

Після розмови з Емманюелем Макроном президент Російської Федерації Володимир Путін наблизився до деескалації кризи навколо України.

Про це з посиланням на на джерела у французькій делегації на переговорах у Москві пише газета британського ділового світу Financial Times.

Ні Путін, ні Макрон нічого не розповідали про можливі кроки назустріч один одному, однак, згідно з даними FT, може йтися про угоду утриматися від нових військових дій та розпочати ширший діалог про переміщення російських військ, зазначає ВВС.

"[Французькі] чиновники заявили, що угода може передбачати відведення російських частин з Білорусі вже цього місяця після завершення великих спільних навчань. Її наслідком також має стати організація нових зустрічей у межах "структурованого діалогу про колективну безпеку"", – сказано у публікації.

Речник Кремля Дмитро Пєсков сказав в інтерв'ю газеті, що Путін та Макрон "готові продовжувати діалог" про французькі пропозиції. Він також наголосив, що "всі ці питання мають бути узгоджені із союзниками Франції щодо НАТО та ЄС, і насамперед – зі США".

У своєму репортажі FT також розповідає про те, що під час вечері президенти пили вино на винограднику, який фігурував у розслідуванні Олексія Навального про "палац Путіна".

Як повідомляли, після переговорів із Путіним президент Франції Емманюель Макрон заявив, що "найближчі дні будуть вирішальними". За словами президента Франції, прогрес у питанні деескалації залежатиме від результатів переговорів та консультацій зі США, НАТО, Європейським Союзом, а також від зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським.