Кулеба заявив про прогрес на переговорах з Німеччиною щодо зброї

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що під час переговорів щодо поставок зброї з головою МЗС Німеччини Анналеною Бербок було знайдене потенційне рішення.

Про це він заявив на брифінгу у Києві.

"Сьогодні ми говорили не лише про те, що Німеччина не може зробити з тих чи інших причин. Але і про те, що вона може зробити і має намір зробити для підтримки України. Конкретно у сфері оборони і безпеки. Це була відверта розмова, у нас дійсно позиції відмінні, але наша задача полягає в тому, щоб шукати рішення. Я думаю, що сьогодні ми знайшли точки дотику і проєкт рішення. Тепер чекатиму на крок німецького уряду", - сказав Кулеба.

21 січня Німеччина відхилила запит Естонії на надання Україні летальної зброї, яка має німецьке походження. Сама Німеччина і заявляла, що не постачатиме Україні озброєння. На думку урядовців, надання зброї може лише посилити напруження та зробити переговори з Москвою ще важчими, ніж вони вже є нині. Позиція щодо непостачання зброї до кризових регіонів також закріплена у коаліційній угоді чинного уряду. Водночас Німеччина надає Україні іншу допомогу. Наприклад, в Україну передадуть мобільний польовий госпіталь вартістю понад 5 млн євро. У Німеччині також лікуються важкопоранені українські військові.

27 січня Бундестаг провів слухання на прохання української сторони. Вони стосувалися запобігання російської загрози. Депутати підтвердили, що готові до санкцій проти "Північного потоку-2" в разі вторгнення в Україну, однак постачати озброєння Україні Німеччина не збирається і далі.

Міністр оборони Латвії назвав "ганебною" позицію Німеччини, яка перешкоджає постачанню зброї Україні.