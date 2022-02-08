Лідери Франції, Польщі та Німеччини обговорюють ситуацію навколо України

Президент Франції зазначив, що серед іншого НАТО, США і країни ЄС працюватимуть над тим, які можна запропонувати Росії "гарантії у безпековій сфері".

Президент Франції Емманюель Макрон, президент Польщі Анджей Дуда та канцлер ФРН Олаф Шольц у вівторок увечері обговорюють у Берліні ситуацію навколо України.

Як повідомляє "Інтерфакс-Україна", лідери наголошують на необхідності домогтися мирного врегулювання проблеми шляхом переговорів.

"Наше прагнення сьогодні в рамках "Веймарського трикутника" – ми хочемо деескалації надзвичайно напруженої ситуації, нам потрібні переговори та рішення", – сказав Шольц журналістам перед початком переговорів.

За його словами, необхідно "зберегти мир в Європі дипломатією та чіткими сигналами". "Наша сьогоднішня зустріч стане гарною для цього можливістю", - сказав він.

Дуда зі свого боку зазначив, що дуже стурбований ситуацією.

"Наше завдання - забезпечувати дотримання міжнародного права та зберігати територіальну цілісність і тих країн, які не входять ні до ЄС, ні до НАТО. Проте вони наші партнери. Я думаю і говорю про Україну", - сказав президент Польщі.

У свою чергу Макрон заявив про важливість продовження діалогу з Росією, щоб гарантувати безпеку в Європі. "Ми повинні продовжувати діалог, зберігаючи єдність. Це потрібно, щоб зупинити ескалацію, досягти деескалації", - сказав він.

Президент Франції наголосив, що найближчими тижнями Франція, ФРН і Польща активно працюватимуть на цю тему. Зокрема, за його словами, це має дозволити "знайти способи розпочати серйозний діалог з Росією одразу на кількох майданчиках".

Макрон зазначив, що серед іншого НАТО, США, але також і європейські країни працюватимуть над тим, які можна запропонувати Росії "гарантії у безпековій сфері".

Нагадаємо, що вчора Макрон перебував із візитом у Москві, де зустрічався з президентом РФ Володимиром Путіним. Після цього Financial Times із посиланням на джерела повідомила, що Володимир Путін наблизився до деескалації кризи навколо України. Речник Кремля Дмитро Пєсков уранці 8 лютого заперечив, що Путін і Макрон досягли угоди щодо України.

Сьогодні Макрон прибув з візитом до України. За підсумками зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським президент Франції заявив, що під час його дискусій із президентом РФ Володимиром Путіним учора та українським колегою Володимиром Зеленським сьогодні йому вдалося "досягти певного прогресу, щоб просуватися в кроках до безпеки регіону".