Україна може розраховувати на підтримку Естонії щодо розширення ЄС, - голова естонського парламенту

Фото: Урядовий портал

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль провів зустріч із Головою Рійгікогу (Парламенту) Естонії Юрі Ратасом.

Як зазначає пресслужба уряду, Шмигаль подякував за візит та наголосив, що присутність наших міжнародних партнерів в Україні є ключовим сигналом підтримки й солідарності.

"Значна увага до України, присутність наших партнерів тут і на лінії зіткнення є сьогодні ключовим стримувальним фактором для агресора. Ми вдячні за допомогу, що стала внеском у захист східного кордону Європи", - зазначив Денис Шмигаль.

Прем’єр-міністр України також відзначив, що Україна заплатила високу ціну за європейське майбутнє, і для українського суспільства дуже важливо отримати чіткий план європейської та євроатлантичної інтеграції нашої держави. Зокрема, очікуваним є включення України до Об'єднаного центру передових технологій з кібероборони НАТО.

"Зі свого боку Юрі Ратас зазначив, що Україна може розраховувати на підтримку Естонії, зокрема в питанні розширення Європейського Союзу", - повідомляє пресслужба українського уряду.

Нагадаємо, що Естонія, які і інші балтійські країни, виступає з активною підтримкою України перед обличчям російської агресії. Країна передає Україні американські протитанкові ракети Javelin. Також вона хотіла поставити гаубиці Д-30 східнонімецького походження, але уряд Німеччини заблокував це.

Водночас у Берліні кажуть, що обробляють запит Естонії на передачу Україні 122-мм гаубиці німецького виробництва. Рішення Німеччини з цього питання буде підготовлено та передано Естонії найближчим часом.

Посол в Україні Каімо Кууск заявив, що Естонія вивчає можливості для надання Україні додаткової військової допомоги.