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В Італії скасували обов'язкове носіння масок на вулицях

З 11 лютого до 31 березня носити маски потрібно буде лише в місцях масового скупчення людей та у закритих громадських місцях.

В Італії скасували обов'язкове носіння масок на вулицях
Фото: EPA/UPG

У зв'язку з покращенням ситуації з поширенням коронавірусу уряд Італії скасував вимогу носити маски на вулиці, повідомляє "Укрінформ" з посиланням на Reuters.

В уряді заявили, що мають на меті послабити також обмеження щодо відвідуваності стадіонів.

Італійський міністр охорони здоров'я Роберто Сперанца озвучив нові правила карантину.

Відповідно до них, з 11 лютого до 31 березня носити захисні маски потрібно буде лише в місцях масового скупчення людей та у закритих громадських місцях.

Напередодні в уряді заявили, що з 1 березня планують збільшити ліміти відвідуваності на спортивних стадіонах країни – до 75% місткості для відкритих стадіонів та до 60% для критих стадіонів. 

Наразі обмеження становлять 50% зовні та 35% усередині.

Нагадаємо, в Україні вдвічі скоротили тривалість самоізоляції хворих із коронавірусом. Раніше пацієнт мав перебувати на лікуванні 10 днів від дати появи симптомів або ж від дати взяття матеріалу на тестування. А повторне тестування на COVID-19 могли проводити не раніше, ніж через 10 днів з часу появи симптомів чи першого позитивного тесту. Тепер повторне тестування можна проводити через 5 днів від дати появи симптомів або отримання позитивного результату тестування методом ПЛР. 

3 11 лютого три області – Закарпатська, Хмельницька та Луганська - перейдуть у "червону" зону епіднебезпеки.

Віра ПерунВіра Перун, Автор новин
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