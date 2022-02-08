З 11 лютого три області перейдуть у "червону" зону епіднебезпеки

Це - Закарпатська, Хмельницька та Луганська області.

З 11 лютого, у трьох областях України - Закарпатській, Хмельницькій та Луганській - почне діяти "червоний" рівень епіднебезпеки.

Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я.

Відповідне рішення ухвалили сьогодні під час засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Зазначається, що у вказаних регіонах перевищений ряд показників, які дозволяють посилити протиепідемічні правила.

У МОЗ нагадали, що "червоний рівень" передбачає такі обмеження:

робота закладів громадського харчування, окрім адресної доставки та замовлень навинос;

робота ТРЦ та інших розважальних закладів, кінотеатрів, театрів тощо;

робота закладів освіти, крім дитячих садків і початкових класів шкіл;

робота непродовольчих ринків і магазинів, спортзалів, басейнів і фітнес-центрів;

проведення масових заходів, крім офіційних спортивних заходів і матчів командних ігрових видів спорту без глядачів;

робота закладів культури, крім історико-культурних заповідників, проведення кіно- та відеозйомки.

При цьому в МОЗ наголосили, що вказані обмеження не діятимуть, якщо 100% співробітників (організаторів) та відвідувачів (учасників) вказаних закладів (заходів) повністю імунізовані та мають "зелений" COVID-сертифікат або чинний негативний результат тестування на COVID-19 (ПЛР або тест на антиген), або сертифікат про одужання від ковіду.

Робота банків, АЗС, ветеринарних магазинів, аптек та всіх продовольчих магазинів на "червоному" рівні не обмежується, проте обов’язковим залишається дотримання протиепідемічних правил.

Водночас, місцева влада може ухвалювати додаткові заходи щодо посилення карантину в регіоні.

Рішення щодо скасування "червоного" рівня також ухвалюється Державною комісією з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Нагадаємо, раніше на "червоний" рівень перевели Рівненську та Івано-Франківську області.

МОЗ прогнозує, що нова хвиля COVID-19, що почалася в кінці січня, триватиме до квітня. Раніше голова комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації, нардеп "Слуги народу" Михайло Радуцький заявив, що також не виключає понад 60 тис. хворих на ковід протягом 2-3 наступних тижнів.