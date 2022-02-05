В Австрії запрацював закон про обов'язкову вакцинацію від коронавірусу

Закон про обов'язкову вакцинацію від коронавірусу набув чинності в Австрії в суботу, 5 лютого. Відповідний закон, схвалений парламентом, був підписаний напередодні президентом республіки і федеральним канцлером, повідомляє DW.

Для тих, хто, не маючи на те медичних показів, відмовляється робити щеплення від коронавірусу, закон передбачає великі грошові штрафи - до 3600 євро.

Планується, що 15 лютого усі не прищеплені від коронавірусу жителі країни отримають листи із закликом вакцинуватися від COVID-19. Якщо через місяць щеплення так і не буде зроблено, людину буде оштрафовано.

Повністю щепленими від COVID-19 в Австрії вважаються 6,74 млн людей. Це 75,5 відсотка населення країни. За даними порталу Worldometer, що публікує статистику про поширення коронавірусу у світі, в Австрії з початку пандемії було виявлено 1 855 578 заражень. 1 535 587 пацієнтів видужали, 14 103 - померли з підтвердженим діагнозом.

Нагадаємо, що Європейська комісія запропонувала продовжити дію цифрових COVID-сертифікатів на рік, до 30 червня 2023 року.

А у Греції з наступного понеділка, 7 лютого, більше не вимагатимуть пред'явлення тесту на коронавірус від туристів, які мають дійсний європейський сертифікат вакцинації.