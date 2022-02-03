У ВООЗ побачили "унікальну можливість" для Європи взяти ковід під контроль

Нинішній "період затишшя" варто розглядати як "припинення вогню", яке згодом може принести "міцний мир".

У Всесвітній організації охорони здоров’я заявили, що Європа має "унікальну можливість", яку взяти під контроль поширення COVID-19.

Таку думку на брифінгу 3 лютого висловив директор Європейського регіонального бюро ВООЗ доктор Ганс Клюге.

"У нас є унікальна можливість узяти під контроль розповсюдження вірусу... Ця ситуація, в якій ми ще під час цієї пандемії не виявлялися, дає нам можливість досягти тривалого періоду затишшя та вищого рівня захисту населення від повторних сплесків поширення інфекції, навіть у разі появи небезпечнішого штаму", – цитує Клюге агентство "Інтерфакс".

Він зазначив, що нинішній "період підвищеного захисту" потрібно розглядати як "припинення вогню", яке згодом може принести "міцний мир".

За словами Клюге, така ситуація виникла через велику кількість зроблених у Європі щеплень та вироблення імунітету до омікрону.

Директор Європейського бюро ВООЗ вважає сприятливим чинником швидке завершення зими.

Клюге нагадав, що омікрон, як правило, має легший перебіг, ніж попередні штами.

Проте, щоб досягти того, що Клюге назвав "міцним миром", необхідно продовжувати вакцинацію та ревакцинацію, фокусуватися на захисті вразливих верств населення, стежити за появою нових штамів.

Директор Європейського бюро ВООЗ висловив упевненість у тому, що нині можна реагувати на нові штами без повторного впровадження обмежувальних заходів.