У Рахунковій палаті розповіли про порушення під час використання "ковідних" коштів

Рахункова палата України оприлюднила звіт про результати аналізу використання у 2020 році коштів, спрямованих на боротьбу з COVID-19. Його представили 2 лютого на засіданні Комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Верховної Ради.

"У 2020 році Кабінетом Міністрів не забезпечено своєчасного й ефективного фінансового забезпечення необхідних заходів, спрямованих на боротьбу з COVID-19, зокрема, тестування на COVID-19 і вакцинації населення, - ідеться в повідомленні на сторінці Комітету в Facebook. - Значна кількість лікарів, які надавали медичну допомогу хворим на COVID-19, отримували доплати до заробітної плати менші за 300%".

У Рахунковій палаті зафіксували недотримання принципів максимальної економії при закупівлі медичного та лабораторного обладнання. Придбане обладнання тривалий час не вводили в експлуатацію.

Із субвенції на реконструкцію і капремонт приймальних відділень не використали майже 300 мільйонів гривень.

Станом на 1 січня 2021 року не завершено будівельних робіт на двох третинах об’єктів, не введено в експлуатацію жодного об’єкта.

Нагадаємо, у квітні 2021 року Державна аудиторська служба провела перевірку "коронавіруснгоо фонду" і виявила порушень на 407 мільйонів гривень.

21 січня цього року в "Укравтодорі" повідомили, що усі кошти "ковідного" фонду використали за призначенням. Заяву оприлюднили після того, як у ЗМІ з'явилася інформація про порушення, нібито виявлені Держаудиторською службою при перевірці Держагенства автомобільних доріг.