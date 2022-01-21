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Усі кошти "ковідного" фонду використано за цільовим призначенням, – Укравтодор

У компанії запевняють, що в аудиті  Держаудитслужби йдеться про формальні порушення.

Усі кошти "ковідного" фонду використано за цільовим призначенням, – Укравтодор

Кошти з фонду боротьби з COVID-19 було використано за цільовим призначенням та з дотриманням вимог чинного законодавства. Про це повідомила у Facebook пресслужба Укравтодору у відповідь на публікації у ЗМІ, де розповсюджувалася інформація про порушення, нібито виявлені Державною аудиторською службою (ДАСУ).

«Цифри ймовірних встановлених порушень під час проведення закупівель Укравтодору, на які посилаються у ЗМІ, не мають свого підтвердження ані в офіційному опублікованому звіті Державної аудиторської служби, ні в офіційному листі цієї служби до Укравтодору щодо результатів перевірки (від 21.05.2021)», - зазначили в Укравтодорі.

У держустанові звернули увагу на те, що всі зауваження ДАСУ стосуються формальних порушень на етапі закупівель, а не будівництва конкретних об’єктів.

«Наголошу, у кожному випадку ми маємо завершені об’єкти: якісні дороги та мости, із забезпеченням контролю якості та гарантійним терміном експлуатації. Більшість проєктів пройшло через Антимонопольний комітет, де є механізми оперативного реагування на порушення у закупівлях як держави, так і учасників ринку», — підкреслив перший заступник голови Укравтодору Андрій Івко.

При цьому експерти Держаудитслужби дійшли висновку, що чинна система контролю з боку Укравтодору потребує змін. Так, у звіті вказується на важливість залучення незалежного технагляду, розробку методики оцінки неякісних робіт, а також забезпечення контролю за якістю робіт протягом усього інфраструктурного циклу експлуатації об’єктів.

«Ці рекомендації враховуються Укравтодором — зокрема, саме за останні 2 роки вперше на ключові інфраструктурні об’єкти залучаються компанії незалежного технагляду, а експертиза проєктів є обов’язковою», - наголошується у повідомленні.

Там такж зазначається, що частину зауважень було виправлено під час моніторингу, а всі інші було оскаржено в суді. Зокрема, Службами автомобільних доріг вже було оскаржено до суду 97 з 122 закупівель, в яких, за оцінками ДАСУ, можуть міститися порушення.

«У розрізі звіту Державної аудиторської служби України йдеться виключно про формальні порушення, переважна кількість яких вже оскаржена в суді. Тому говорити про мільярдні втрати бюджету, як це подають у деяких онлайн-виданнях, некоректно», - констатували в Укравтодорі.

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