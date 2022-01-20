Україна тимчасово втратила доступ до зовнішніх ринків капіталу, – НБУ

Україна тимчасово втратила доступ до зовнішніх ринків капіталу. Про це під час брифінгу повідомив директор департаменту відкритих ринків Національного банку України Олексій Лупін, пише finclub.net.

“Геополітика призвела до зростання премії за ризик для України як на зовнішніх ринках, так і на внутрішніх. При чому на зовнішніх ринках дохідність українських ОЗДП досягла стресових двозначних рівнів і, на жаль, тимчасово Україна втратила доступ до зовнішніх ринків капіталу”, – зазначив він.

Голова НБУ Кирило Шевченко очікує, що провідні центробанки країн світу зроблять свої монетарні політики більш жорсткими.

“У зв’язку із чим ми очікуємо підсилення конкуренції ринків, що розвиваються, за гроші інвесторів. І це, безумовно, буде впливати на вартість залучень Україною”, – сказав Шевченко.

Він зауважив, що зберегти плідні стосунки з Міжнародним валютним фондом – є ключовим завданням.

“Зокрема у тому, щоб спростити доступ країні на зовнішні ринки після того, як ця ситуація з геополітичним напруженням заспокоїться”, – сказав Кирило Шевченко.

Олексій Лупін додав, що внутрішній ринок зараз набагато краще “пережив ці події”.

“Якщо порівнювати із березнем 2020 року, то там були пікові угоди на вторинному ринку ОВДП з відсотковою ставкою 20-25%. Вчора ми спостерігали пікові ставки на нашому вторинному ринку ОВДП 16-17%. Беручи до уваги більш високі ставки на вторинному ринку, для раціонального інвестора, який хоче купити ОВДП, немає сенсу приймати участь у первинних аукціонах. Значно дешевше купити на вторинному ринку”, – розповів він.

Заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук зазначив, що з 1 по 18 січня нерезиденти продали на вторинному ринку ОВДП на 4,8 млрд грн та отримали 1,7 млрд грн від Мінфіну в рамках погашення ОВДП.

Лупін вважає це тимчасовим явищем. “Після деескалації дохідності зрівняються на первинному та вторинному ринках. Відповідно, Мінфін зможе залучати гривню на аукціонах”, – сказав топменеджер НБУ.