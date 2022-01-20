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Нацбанк прогнозує підвищення комунальних тарифів

Нові річні ціни на газ можуть виявитися вищими, ніж чинні.

Нацбанк прогнозує підвищення комунальних тарифів
Фото: Depositphotos/fotogray

Національний банк вказав на необхідність підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги через збільшення світових цін на енергоносії.

Про це повідомляється на сайті НБУ.

Регулятор вказав, що минулорічні рішення уряду щодо фіксації тарифів на газ для населення та виробників тепла сприяли сповільненню інфляцію, але цього року тарифи на житлово-комунальні послуги "потребуватимить поступової корекції".

"Одномоментне приведення тарифів на ЖКП до економічно обґрунтованих рівнів усуне дисбаланси в енергетичному секторі, однак створить значний інфляційний тиск та призведе до погіршення очікувань. Натомість відтермінування рішень щодо тарифів на ЖКП акумулюватиме квазіфіскальні дисбаланси й ціновий тиск у майбутньому", - попередив НБУ.

Збільшення тарифів є одним з ключових ризиків для інфляції у 2022 році.

Нагадаємо, що в 2021 році в Україні запровадили річні тарифи на газ для населення. Більшість великих газопостачальних компаній встановили ціну на рівні близько 8 гривень за кубометр, а загалом розмір річного тарифу у різних постачальників коливається від 7,80 гривні до 13,50 гривні.

Зараз ринкова вартість газу в кілька разів вища, ніж за річним тарифом.

Чинна базова річна пропозиція діятиме до кінця квітня 2022 року.  

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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