Інфляція в 2021 році стала найбільшою з 2017 року

Ціни за рік зросли на 10 відсотків.

Інфляція в Україні в 2021 році становила 10,0% і стала найвищою за останні чотири роки, свідчать дані Державної служби статистики.

"Інфляція на споживчому ринку в грудні 2021 р. порівняно з листопадом 2021 р. становила 0,6%, за рік у цілому – 10,0%. Базова інфляція в грудні 2021 р. порівняно з листопадом 2021 р. становила 0,4%, за рік у цілому - 7,9%", - йдеться в повідомленні.

Востаннє інфляція в Україні була більшою, ніж 10%, у 2017-му році (13,7%). В останні два роки її взагалі вдавалося втримати в цільовому коридорі 5% +/- 1 в.п.

Нагадаємо, що фактична споживча інфляція в кінці 2021 року почала сповільнюватися, але повільніше, ніж очікувалося. У зв'язку з цим Національний банк у грудні вп'яте з початку року підняв облікову ставку - з 8,5% до 9,0%.

У листопаді споживча інфляція річному вимірі становила 10,3%.