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"Укрзалізниця" додала майже 2 тис. місць зі Львова на післяріздвяний період

Компанія відреагувала на високий попит.

"Укрзалізниця" додала майже 2 тис. місць зі Львова на післяріздвяний період
Фото: надано пресслужбою А.Садового

"Укрзалізниця" завдяки звільненню службової броні із 16:00 5 січня додала у продаж понад 1 800 квитків зі Львова за найпопулярнішими напрямками.

У компанії наголосили, що таким чином УЗ реагує на надвисокий попит на квитки зі Львова у період 8-9 січня.

Ці квитки будуть доступні на сайті та в офіційному чат-боті "Укрзалізниці".

Квитки також можна сплатити карткою "єПідтримка" будь-якого банку.

Раніше через підвищений попит пасажирів на поїзди 5 січня "Укрзалізниця" додала у продаж 1 650 квитків на найбільш популярні напрямки.

У новорічно-різдвяний період подорожі залізницею обрали вже понад мільйон українців, а найпопулярнішими напрямками стали Львів, Харків, Ужгород та Херсон.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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