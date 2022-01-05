Поліцейським в Україні підвищать зарплату із січня, - Клименко

Першочергово зарплати зростуть в патрульних, спецпризначенців та поліцейських, які несуть службу в зоні ООС.

Кабінет Міністрів виділив поліції гроші для поетапного підвищення грошового забезпечення поліцейським, першу підвищену зарплатню вони отримають вже наприкінці січня.

Про це у Facebook повідомив голова Нацполіції України Ігор Клименко.

"Ми маємо приємну новину. Кабінет Міністрів України виділив поліції гроші для поетапного підвищення грошового забезпечення поліцейським із цього місяця. Першу підвищену зарплатню вони отримають вже наприкінці січня. Першочергово зарплати зростуть в патрульних, спецпризначенців та поліцейських, які несуть службу в зоні ООС", - написав Клименко.

Очільник поліції зазначив, що наступне підвищення зарплат правоохоронців очікується у квітні. Разом з тим, за його словами, керівники Нацполіції, структурних та територіальних підрозділів підвищення зарплат не отримають.

"Хочу підкреслити, що суттєве підвищення зарплати всім працівникам поліції – надскладне питання. В сьогоднішніх умовах – це надвелике навантаження на бюджет. Однак, крок за кроком, ми це отримаємо. Поліцейський обов’язково матиме гідну зарплату за достойну цілодобову службу заради свого народу", - підкреслив Клименко.

Напередодні стало відомо, що у Запорізькій області 30 співробітників Токмацького міського відділення поліції звільнилися напередодні Нового року, це 95% всього особового складу поліції Токмака.

У червні тодішній заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявляв, що українські поліцейські масово звільняються через низькі зарплати.