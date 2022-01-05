Укравтодор повідомив, до яких туристичних місць уже можна проїхати новими дорогами

За два роки у низці областей були реалізовані проєкти з ремонту та реконструкції маршрутів, що ведуть до туристичних магнітів. Загалом в рамках програми Президента Володимира Зеленського «Велике будівництво» було відновлено близько 500 км таких доріг, повідомив у Facebook Укравтодор.

В Одеській області було оновлено понад 50 км доріг, що ведуть до чорноморських курортів, а у Миколаївській області по всій протяжності відновлена траса Т-15-13 до Очакова та Чорноморської коси.

У 2020 році у Херсонській області завершився ремонт 22 км під’їзду до заповідника Асканія-Нова.

Крім цього, у Запорізькій області оновили 42 км дороги Т-08-20 до Кирилівки та 119 км дороги Н-30 до Бердянська.

У Донецькій області фінішувало відновлення 4,9 км під'їзду до Святогірська, а цього року планується завершити ще 4,4 км.

На Харківщині було відремонтовано дорогу до села Сковородинівка, де розташований Національний музей Г.С. Сковороди.

«У 2022 році плануємо відновити 30 км за маршрутом до смт Старий Салтів (водосховище Печенізьке) - автомобільна дорога Т-21-04 Харків – Вовчанськ – контрольно-пропускний пункт "Чугунівка"», - розповіли в Укравтодорі.

У Черкаській області протягом 2020-2021 років тривали роботи на маршруті до Шевченківського національного заповідника. У 2022 році планується повністю завершити відновлення дороги за цим маршрутом.

На Волині роботи пройшли на низці доріг до території Шацького національного природного парку, а у Хмельницькій області - на 85 км автодороги Н-03 в напрямку до Кам'янця-Подільського.

На Закарпатті відремонтовано 44,6 км дороги Т-07-18, якою можна дістатися до Національного природного парку Синевир та Букових пралісів. Також відновлено трасу Н-09, що проходить через географічний центр Європи, село Ділове.

«У 2021 році відновлено 44,4 км Р-21 Долина – Хуст. Автомобільна дорога веде до Національного природного парку Синевир. Крім того, зазначена дорога є частиною Малого карпатського кола», - додали в Укравтодорі.

45 км цієї дороги також уже відновлені на Івано-Франківщині. Паралельно у Львівській області було відновлено маршрути до Трускавця і Східниці, дороги до села Нагуєвичі та до фортів Першої світової війни. У 2022 році планується відновити дороги до курортного селища Славське.

Як раніше повідомив Президент Володимир Зеленський, в рамках ініційованої ним програми «Велике будівництво» було відновлено та збудовано загалом 14 тисяч кілометрів доріг.