Оголошено тендер на повне оновлення аеродрому у Полтаві

Полтавська облдержадміністрація оголосила тендер на оновлення аеродромного комплексу в аеропорту Полтава, повідомляє avianews.com.

За даними системи Prozorro, вартість робіт оцінюється у 1,54 млрд грн. У вимогах зазначено, що роботи слід завершити до кінця 2022 року за умови повного фінансування. Щоб простимулювати учасників працювати швидше, при виборі переможця замовник враховуватиме не лише запропоновану ціну, а й термін виконання робіт.

Ціна дає 70% балів, термін виконання робіт – 30% балів. Якщо термін будівництва становитиме 7 місяців, то учасник отримає всі 30% додаткових балів, 8 місяців – 15% додаткових балів, понад 8 місяців – 0 балів.

Аеропорт у Полтаві – один із інфраструктурних об'єктів, реконструкція яких передбачена програмою президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".

Проєкт нового аеродрому було розроблено у 2021 році. Він передбачає демонтаж старої злітно-посадкової смуги, руліжної доріжки, перону та будівництво на їхньому місці фактично нових об'єктів з бетону.

Довжина нової смуги залишиться незмінною — 2550 метрів, а ширина збільшиться з 42 до 45 метрів. Перон зможе розміщувати одночасно п'ять середньомагістральних літаків типу Boeing 737 та Airbus A320, які популярні серед українських авіакомпаній та європейських лоукостерів.

Наразі аеропорт у Полтаві може обслуговувати в основному невеликі літаки місцевої школи авіації.

Заявки на участь у тендері приймають до 6 лютого, а ціновий аукціон відбудеться 14 березня.

Нагадаємо, програмою президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" передбачено будівництво в аеропортах 16 міст України. У планах також – побудувати аеропорт міжнародного значення на Закарпатті (між Ужгородом та Мукачево) та два аеропорти на сході України.