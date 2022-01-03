Росія не зобов’язана постачати весь газ до Європи через Україну, – МЗС РФ

Росія не зобов’язана постачати весь газ до Європи через Україну.

Про це заявив заступник глави МЗС Росії Олександр Панкін, пишуть ria.ru.

“Якщо мета тільки щоб через Україну качали, то ми не зобов'язані. Контракти виконуються навіть з перевищенням на 8-10%”, – сказав дипломат.

Нагадаємо, Президент Росії Володимир Путін заявив, що зростання ціни на газ в Європі відбувається не через "Газпром", а через дії трейдерів, які перепродують його в Україну.

Директор "Оператора ГТС України" Сергій Макогон не виключає, що Росія цієї зими може зупинити транзит газу через територію України.

У вересні 2021 року німецький регулятор Bundesnetzagentur почав процес сертифікації газопроводу "Північний потік - 2". Він затягнеться щонайменше до літа наступного року.

Проєкт "Північний потік-2" передбачає роботу двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Після добудови "Північного потоку" Росія отримала інфраструктуру для транзиту газу в Західну Європу повністю в обхід України.

За правилами газової директиви ЄС, половина пропускної потужності "Північного потоку - 2" має бути зарезервована для альтернативних постачальників. Втім, за словами міністра енергетики Германа Галущенка, навіть якщо газопровід буде працювати не на повну потужність, він може скоротити транзит через Україну до критично низького рівня 18 млрд кубометрів газу.

Чинний транзитний контракт між "Газпромом" і "Нафтогазом" діє до кінця 2024 року, він зобов'язує Росію транспортувати через Україну мінімум 40 млрд кубометрів газу на рік.