"Нафтогаз" виграв оскарження в конституційному суді Словаччини у справі IUGAS

Конституційний суд Словаччини визнав, що "Нафтогаз України" поніс необґрунтовані витрати в межах виконавчого провадження на території Словацької Республіки у справі IUGAS.

Про це повідомляється на сайті "Нафтогазу".

Цей суд стосується контракту 2003 року, який підписав тодішній заступник голови правління "Нафтогазу" Ігор Воронін підписав з італійською Italia Ukraina Gas S.p.a. (IUGAS). Він передбачав постачання 13 млрд куб. м газу впродовж 10 років за фіксованою ціною 110 доларів за тисячу кубометрів.

Постачання планувалося здійснити в період з 1 січня 2004 року по 31 грудня 2013 року в обсязі 1,3 млрд кубометрів на рік на умовах доставки до пункту прийому Вельке Капушани на українсько-словацькому кордоні. Тоді НАК отримував туркменський газ по 50 доларів за тисячу кубометрів, і компанія мала заробляти на цих поставках близько 780 млн доларів на рік.

У перші роки постачання газу за контрактом не проводилося, а через деякий час стало неможливим, оскільки весь газ у країну почала імпортувати компанія RosUkrEnergo, а продавати - "Укргазенерго".

Італійська компанія вирішила позиватися, і у кінці 2012 року Стокгольмський арбітраж зобов'язав "Нафтогаз" виплатити IUGAS 12,7 млн доларів за період з 1 вересня 2008 року по 31 грудня 2010 року. У період до 1 вересня 2008 року нездійснення поставок не призвело до штрафу, оскільки IUGAS не подавала на них заявок. А в 2011-2012 роках компанія не могла постачати газ через обставини, які були поза її контролем.

У 2017 році за ініціативою IUGAS та угорської Trameta kft в Словаччині почалось виконавче провадження з метою стягнення з "Нафтогазу" 12,7 млн доларів та відсотків за рішенням Стокгольмського арбітражу від 19 грудня 2012 року.

В межах примусового виконання арбітражного рішення словацький судовий виконавець арештував невеликий обсяг природного газу "Нафтогазу", який імпортувався через територію Словаччини. Пізніше один з районних судів Братислави зобов'язав "Нафтогаз" відшкодувати витрати за зберігання цього газу у розмірі більше ніж 11,5 млн євро.

Українська компанія заявила, що ні судовий виконавець, ні компанія-зберігач не надали жодних документальних підтверджень факту та вартості зберігання заарештованого газу, та почала оскаржувати рішення братиславського суду.

Врешті-решт Конституційний суд скасував його та зобов'язав братиславський суд повторно розглянути скарги "Нафтогазу".

"Це виконавче провадження стало найбільшим в історії Словацької Республіки. Юристи Нафтогазу підготували заяву до Районного суду Братислави II з клопотанням про повторний розгляд питання обґрунтованості та законності витрат на зберігання газу, та подадуть його найближчим часом. Відповідно до словацького законодавства, під час перегляду скарги Нафтогазу Районний суд Братислави II буде зобов’язаний дотримуватися позиції Конституційного суду Словаччини", - заявила пресслужба "Нафтогазу".