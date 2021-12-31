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Нацбанк оприлюднив результати стрес-тестування банків

Більшість банків із потенційною нестачею капіталу уже вирішили свої проблеми.

Нацбанк оприлюднив результати стрес-тестування банків
Фото: пресслужба НБУ

Національний банк у 2021 році після річної перерви провів стрес-тестування банків України. У четвер, 30 грудня, він повідомив його результати.

На сайті регулятора повідомляється, що стрес-тестування проходили 30 банків, які станом на початок 2021 року сукупно володіли 93% активів банківської системи.

Успішно пройшли стрес-тестування дев’ять банків. Більшість із них - з іноземним капіталом, а також державний Приватбанк. Також цього року за результатами стрес-тестів не потребували капіталу ПУМБ та А-Банк.

За базового сценарію достатність основного капіталу для банків, що проходили стрес-тестування, у середньому зростала. Більшість проаналізованих фінустанов були прибутковими, а рівень їхнього капіталу зростав. Втім, у дев'яти банків виявили потребу в додатковому капіталі.

За кризовим сценарієм кількість банків, які потенційно могли б зіткнутися з нестачею капіталу, зросла до 20.

Серед них - Ощадбанк, Укрексімбанк, Укргазбанк, "Південний", "Кредит Дніпро", Мегабанк, ТАСкомбанк, "Восток", Кредобанк, Універсал Банк та інші.

Усі банки, для яких встановлено потребу в капіталі, розробили та погодили з НБУ програми капіталізації або реструктуризації. За час, що минув після стрес-тестів, майже всі банки уже вирішили проблеми з капіталом, і станом на початок грудня лише у п'яти банків норматив достатності основного капіталу був нижче необхідного рівня, визначеного за несприятливим сценарієм.

Нагадаємо, що оцінка стійкості проводиться Національним банком із 2018 року і складається з оцінки якості активів та стрес-тестування. Оцінку якості активів проходили усі банки, крім ПАТ "Розрахунковий центр", який здійснював виключно розрахункові операції, а пізніше взагалі здав банківську ліцензію. Цей етап проводиться із залученням незалежного аудитора. 

Стрес-тестування проходять тільки найбільші банки.

У 2020 році стрес-тестування не проводилося у зв’язку із кризою, спричиненою поширенням COVID-19.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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