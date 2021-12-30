Кабмін ухвалив план дій щодо вибору місця перебування на випадок воєнного стану
Кабмін ухвалив план дій щодо вибору місця перебування на випадок воєнного стану
"Лікування інфарктів та інсультів уже повністю оплачене державою, пацієнт платити не повинен", - голова НСЗУ Наталія Гусак
"Лікування інфарктів та інсультів уже повністю оплачене державою, пацієнт платити не повинен", - голова НСЗУ Наталія Гусак
У соратників Порошенка влаштували обшуки
У соратників Порошенка влаштували обшуки
Кива на телеканалі "Росія 1" виступив за злиття України з РФ
Кива на телеканалі "Росія 1" виступив за злиття України з РФ
Зеленський запровадив санкції щодо двох телеканалів з орбіти Медведчука
Зеленський запровадив санкції щодо двох телеканалів з орбіти Медведчука
Оксана Маркарова: «І ми, і американці точно знаємо, що робити, щоб стримати Росію від нападу»
Оксана Маркарова: «І ми, і американці точно знаємо, що робити, щоб стримати Росію від нападу»
Порошенко у другому турі за кількістю підтримки наздогнав Зеленського, – опитування
Порошенко у другому турі за кількістю підтримки наздогнав Зеленського, – опитування
Дмитро Ярош: «Легкої прогулянки в росіян не буде, Київ вони не зможуть миттєво захопити. Це просто нереально» (відео)
Дмитро Ярош: «Легкої прогулянки в росіян не буде, Київ вони не зможуть миттєво захопити. Це просто нереально» (відео)
Озеро Качине в Києві збираються забудувати трьома висотками, щоб "створити оазу"
Озеро Качине в Києві збираються забудувати трьома висотками, щоб "створити оазу"
ГоловнаЕкономікаБізнес

​Віцеканцлер Німеччини підтвердив готовність нового уряду заблокувати "Північний потік - 2" у випадку загрози Україні

Таке рішення можуть ухвалити у випадку російського наступу.

​Віцеканцлер Німеччини підтвердив готовність нового уряду заблокувати "Північний потік - 2" у випадку загрози Україні
Фото: EPA/UPG

Віцеканцлер, міністр економіки та захисту клімату Роберт Хабек заявив, що "Північний потік - 2", який уже побудовано та заповнено газом, може не почати роботу через загрозу Україні.

Про це він сказав у середу, 29 грудня, в ефірі німецького телеканалу ZDF.

"Ми правова держава, і дозволи видаються відповідно до закону", - цитує його "Німецька хвиля".

"Політика має бути зосереджена на політичних питаннях, і їх необхідно аналізувати з погляду зовнішньої політики та геополітики. Це означає, що, зважаючи на ситуацію на сході України та нарощування там російських військ, доведеться ухвалювати політичні рішення, які санкції можуть бути застосовані у разі виникнення нового гострого конфлікту", - сказав Хабек, який разом з Анналеною Бербок очолює партію "Союз 90/Зелені".

Кілька тижнів тому Бербок також заявила, що новий уряд Німеччини готовий заблокувати "Північний потік - 2" у випадку нападу Росії на Україну.

За словами Хабека, будівництво газопроводу може відвернути увагу Заходу від України як країни-транзитера. Цьому потрібно протидіяти, підтримуючи перехід Києва на відновлювані джерела енергії, сказав він, додавши, що міністерство, яке він очолює, виділить на ці цілі 150 мільйонів євро. 

Нагадаємо, вересні 2021 року німецький регулятор Bundesnetzagentur почав процес сертифікації газопроводу "Північний потік - 2", але у листопаді процес призупинили на невизначений термін. Це пов'язано зі швейцарською реєстрацією Nord Stream 2 AG, тоді як оператором газогону має бути німецька юридична особа.

Nord Stream 2 AG - проєктна компанія, створена для планування, будівництва та подальшої експлуатації газопроводу "Північний потік - 2". Штаб-квартира компанії знаходиться в місті Цуг, Швейцарія. Засновником Nord Stream 2 AG є Gazprom international projects LLC, дочірня компанія ПАТ "Газпром". 

Проєкт "Північний потік-2" передбачає роботу двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Після добудови "Північного потоку" Росія отримала інфраструктуру для транзиту газу в Західну Європу повністю в обхід України.

За правилами газової директиви ЄС, половина пропускної потужності "Північного потоку - 2" має бути зарезервована для альтернативних постачальників. Втім, за словами міністра енергетики Германа Галущенка, навіть якщо газопровід буде працювати не на повну потужність, він може скоротити транзит через Україну до критично низького рівня 18 млрд кубометрів газу.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також