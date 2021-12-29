Попередні підсумки бюджетного року, що минає

Грудень, як завжди, спекотний для бюджетних організацій, оскільки ніхто не хоче повертати до бюджету виділені кошти, а значна кількість перерозподілів (за грудень Бюджетним Комітетом погоджено 58 перерозподілів) свідчить про невиконання деяких програм. Тож поглянемо, що вдалося зробити у поточному році, а що довелося відкласти на наступний.

До завершення бюджетного року залишилося декілька днів, а головні розпорядники поспішають «вибрати» гроші, передбачені кошторисами на поточний рік.

Фото: budget.rada.gov.ua Засідання бюджетного комітету

У листопаді з резервного фонду виділено Міністерству внутрішніх справ 175010,037 тис. гривень (для Адміністрації Державної прикордонної служби - 66910,055 тис. гривень та Національної гвардії - 108099,982 тис. гривень) для здійснення першочергових (невідкладних) заходів з ліквідації надзвичайної ситуації соціального характеру, пов’язаної з ускладненням оперативної обстановки на українсько-білоруській ділянці державного кордону, та (для Державної прикордонної служби) 21 009,02 тис. гривень для здійснення заходів, пов’язаних із зміцненням обороноздатності держави.

За два тижні до завершення бюджетного періоду для Міноборони зменшили обсяг видатків за програмою 2101190 “Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Збройних Сил України” на 333 188 тис. грн., а ці кошти спрямували на "Розвиток, закупівлю, модернізацію та ремонт озброєння, військової техніки, засобів та обладнання”.

Освіта:

Наприкінці року збільшено обсяг видатків за програмою “Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам” на 435420,4 тис. гривень (у тому числі видатки споживання — 27347,7 тис. гривень, видатки розвитку — 408072,7 тис. гривень) за рахунок зменшення видатків за програмами:

забезпечення здобуття професійної (професійно-технічної) освіти за професіями загальнодержавного значення” на 15 000 тис. грн; державні премії, стипендії та гранти в галузі освіти, науки і техніки, стипендії переможцям міжнародних конкурсів” на 1 989,9 тис. грн;

виплата академічних стипендій студентам (курсантам), аспірантам, докторантам закладів фахової передвищої та вищої освіти” на 199 000 тис. грн; надання пільгових довгострокових кредитів для здобуття фахової передвищої та вищої освіти” на 707,5 тис. грн;

загальнодержавні заходи у сфері освіти” на 15367,7 тис. грн (у тому числі видатки споживання — 15 192,7 тис. грн, видатки розвитку — 175 тис. грн);

виконання зобов'язань України у сфері міжнародного науково-технічного та освітнього співробітництва, участь у рамковій програмі Європейського Союзу з досліджень та інновацій” на 20210,5 тис. грн; керівництво та управління у сфері стандартів державної мови” на 9521,1 тис. грн (у тому числі видатки споживання — 8 822 тис. грн (з них оплата комунальних послуг та енергоносіїв — 248,5 тис. грн), видатки розвитку — 699,1 тис. грн);

субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на створення навчально-практичних центрів сучасної професійної (професійно-технічної) освіти” на 796,9 тис. грн;

субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти “Нова українська школа” на 95775,0 тис. грн (у тому числі видатки споживання — 91197,6 тис. грн, видатки розвитку — 4577,4 тис. грн);

субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію програми “Спроможна школа для кращих результатів” на 1 557,8 тис. грн;

субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на заходи, спрямовані на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками під час навчального процесу у закладах загальної середньої освіти” на 74 417,1 тис. грн (у тому числі видатки споживання — 703,9 тис. грн, видатки розвитку — 73 713,2 тис. грн).

Охорона здоров’я:

За січень-листопад поточного року МОЗ не використовувало коштів за програмою «Створення сучасної клінічної бази для лікування онкологічних захворювань у Національному інституті раку» та за програмою «Виготовлення проектно-кошторисної документації для створення багатопрофільних лікарень загальнодержавного значення».

Централізовані закупівлі кисневих станцій для опорних закладів охорони здоров'я, на закупівлю у поточному році виділено 650 000 тис грн, однак на початок грудня виконання програми становить 0%.

Економія коштів за бюджетною програмою «Створення біокластеру «Біологічна безпека та розвиток біотехнологічних технологій» у грудні перерозподілена збільшення субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я на 62 500 тис. грн.

Також відбулося зменшення обсягу видатків споживання за програмою “Загальнодержавні заклади та заходи у сфері медичної освіти” на 3 890,1 тис. грн; за програмою “Організація і регулювання діяльності установ та окремі заходи у системі охорони здоров’я” на 15 502,1 тис. грн; за програмою “Розвиток системи екстреної медичної допомоги та модернізація і оновлення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я” на 254 928,4 тис. грн (у тому числі видатки розвитку — 229 728,4 тис. грн, видатки споживання — 25 200 тис. грн) та збільшення обсягу видатків за програмою “Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я” на 268 920,6 тис. гривень; за програмою “Діагностика і лікування захворювань із впровадженням експериментальних та нових медичних технологій у закладах охорони здоров’я науково-дослідних установ та вищих навчальних медичних закладах Міністерства охорони здоров’я України” на 5 400 тис. гривень.

Субвенції:

Враховуючи, що більшість субвенцій були розподілені лише у другому півріччі поточного року, забезпечити повну реалізацію проектів досить важко, а деякі проекти та програми взагалі отримали розподіл лише у грудні. Випадки, коли виділене фінансування ставало перехідним, як виняток, але практикувалося і раніше. Тому з огляду на ситуацію, було підтримано пропозицію моїх колег щодо розширення переліку субвенцій, залишки коштів яких будуть залишені на рахунках у місцевих бюджетах.

Заходи з будівництва прикордонних інспекційних постів та покращення доступу сільськогосподарських МСП до експортних ринків на початок грудня не виконувались.

Хоч і багато перерозподілів відбулося наприкінці року, однак для місцевих бюджетів є і приємні новини, адже 2 грудня 2021 року законодавчо закріпили, що на кінець поточного 2021 року, як виняток з положень частини 12 статті 23 та частин 1 і 2 статті 57 Бюджетного кодексу, залишки коштів за окремими субвенціями, наданими з державного бюджету у 2021 році, а саме:

- субвенції на закупівлю опорними закладами охорони здоров’я послуг щодо проектування та встановлення кисневих станцій 150 000 тис грн, за січень-листопад кошти не використовувались;

- субвенції на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження 137 499,5 тис грн, за січень-листопад кошти не використовувались;

- субвенції на створення мережі спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі 277 200 тис грн, за січень-листопад використано майже 51% ;

- субвенції на розроблення комплексних планів просторового розвитку територій територіальних громад 62 550 тис грн, за січень-листопад використано 0%;

- субвенції на розвиток комунальної інфраструктури, у тому числі на придбання комунальної техніки 100 000 тис грн, розподілені у грудні;

- субвенції на розвиток мережі центрів надання адміністративних послуг 231 000 тис грн, з яких за січень-листопад виконано 53%;

- субвенції на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення доступності широкосмугового доступу до Інтернету в сільській місцевості 418 000 тис грн, з яких за січень-листопад використано лише 21% ;

- субвенція з державного бюджету обласному бюджету Дніпропетровської області на закупівлю нових трамваїв для мм. Дніпра та Кривого Рогу, за станом на 01.12.2021 кошти не використовувались;

- субвенції на розвиток спортивної інфраструктури за 2021 з 500 000 тис грн збільшено фінансування до 1 612 893,3 тис грн, за січень-листопад виконано майже 47% від плану асигнувань;

- субвенції на реалізацію інфраструктурних проектів та розвиток об'єктів соціально-культурної сфери - 8 000 000 тис грн, за грудень поточного року збільшено на 150 000 тис грн, за січень-листопад виконано 60,2% від плану асигнувань;

- субвенції на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій - 8 950 000 тис грн (протягом року збільшено з 5 161 000 тис грн), за січень-листопад використано 42,5% від плану асигнувань;

та за субвенцією, наданою з державного бюджету у 2020 році за кодом програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету - субвенції на будівництво мостового переходу через р. Південний Буг між с. Богданівка Доманівського та смт. Костянтинівка Арбузинського районів Миколаївської області зберігаються на рахунках відповідних місцевих бюджетів для здійснення відповідних витрат у 2022 році з урахуванням їх цільового призначення.

Підсумовуючи, хотілось би зазначити, що не досягнення показника використання коштів у 100 % зумовлюється різними підставами, серед яких є: економія коштів після здійснення закупівлі товарів, робіт чи послуг; або торги з причин відсутності учасників не відбуваються протягом значного періоду часу; у зв’язку з протиепідемічними заходами було відмінено ряд заходів та змагань; у поодиноких випадках неналежна організація процесу виконання та неналежного контролю.

Сподіваюся, що наступного року проблем з реалізацією державних та регіональних програм не виникатиме.