Скільки залишків коштів по міжбюджетним трансфертам 2021 року перейде на 2022 рік

Тож поглянемо, скільки невикористаних коштів залишиться у місцевих бюджетах, та спробуємо з’ясувати підстави невиконання планових показників бюджетних програм за кожною із «перехідних» субвенцій.

2 грудня 2021 року Законом України «Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік» (№ 1931-IX), встановлено, що на кінець поточного 2021 року, як виняток з положень частини 12 статті 23 та частин 1 і 2 статті 57 Бюджетного кодексу, залишки коштів за окремими субвенціями, наданими з державного бюджету у 2021 році (а саме за кодами програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету 2311700, 2411030, 2511240, 2761230, 2761490, 2911050, 2911060, 3121120, 3411220, 3511100, 3511210), та за субвенцією, наданою з державного бюджету у 2020 році за кодом програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету 3131310, зберігаються на рахунках відповідних місцевих бюджетів для здійснення відповідних витрат у 2022 році з урахуванням їх цільового призначення.

Субвенція на закупівлю опорними закладами охорони здоров’я послуг щодо проектування та встановлення кисневих станцій (2311700)

Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» щодо збільшення видатків на закупівлі, проектування та встановлення кисневих станцій» від 04 листопада 2021 р. (№ 1858-IX) для боротьби з пандемією коронавірусу у бюджеті передбачили 150 млн грн. Порядок використання коштів, Порядок та умови надання субвенції та розподіл субвенції було затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 24 листопада 2021 р. № 1243 «Деякі питання здійснення централізованих закупівель кисневих станцій» до якої 29 грудня 2021 р. було внесено зміни.

Для використання виділених коштів залишено лише один місяць, тож провести процедури закупівель, виготовити проектно-кошторисну документацію (у разі потреби), виконати монтажні чи будівельні роботи ні фізично, ні теоретично неможливо. Тому лише п’ять областей (Волинська, Донецька, Запорізька, Кіровоградська, Тернопільська) змогли використати незначну частину відкритих асигнувань. Касові видатки станом на 01 січня 2022 року склали всього 4,683 млн грн.

Субвенція на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження (2411030)

Видатки передбачені Законом України від 15 грудня 2020 року «Про Державний бюджет України на 2021 рік» (№ 1082-IX) у розмірі 137 499,5 тис грн.

Порядок використання коштів та умови затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2012 року № 91 «Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження».

Однак протягом 2021 року розподілу субвенції Кабінетом Міністрів України не було затверджено. Кошти місцевим бюджетам не перераховувались. На 2022 рік Держбюджетом передбачено 200 млн грн фінансування субвенції за іншою бюджетною програмою – 2761350 (Головним розпорядником якої буде Міністерство розвитку громад та територій України).

Субвенція на створення мережі спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі (2511240)

Видатки передбачені Законом України від 15 грудня 2020 року «Про Державний бюджет України на 2021 рік» (№ 1082-IX) у розмірі 274 200 тис грн.

Порядок та умови надання субвенції затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 21 квітня 2021 р. № 398, а розподіл затверджено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30 червня 2021 р. № 696.

Відкрито асигнувань на 274 092,1 тис грн, з яких використано 217 629,8 тис грн (79,4 %). Найменше виконання у Київської області 46,2 %. У 2022 році за цією бюджетною програмою заплановано використання залишку 56 462,3 тис грн та 235 860,0 тис грн затверджених Держбюджетом на 2022 рік.

Субвенція на розроблення комплексних планів просторового розвитку територій територіальних громад (2761230)

Порядок, умови та розподіл субвенції затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 28 липня 2021 р. № 853.

Відкрито асигнувань у розмірі 62 550 тис грн, з них використано 0 %. У Держбюджеті на 2022 рік передбачено 187 650, 0 тис грн. В сумі на поточний рік місцеві бюджети зможуть використати 250,2 млн грн. Однак існує вірогідність, що і у поточному році кошти не будуть використані.

Субвенція на розвиток комунальної інфраструктури, у тому числі на придбання комунальної техніки (2761490)

Змінами до Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» від 29 квітня 2021 року, передбачено залишки коштів, джерелом формування яких були надходження спеціального фонду державного бюджету, передбачені на здійснення фінансового забезпечення заходів із забезпечення безпеки дорожнього руху, який утворився на 1 січня 2021 року використати на розвиток комунальної інфраструктури, у тому числі на придбання комунальної техніки, у сумі 100 000 тис. гривень.

Порядок та умови надання субвенції затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 11 серпня 2021 р. № 883. Прийом заявок від органів місцевого самоврядування для отримання субвенції на розвиток комунальної інфраструктури, у тому числі для придбання комунальної техніки Міністерство розвитку громад та територій розпочало 01 вересня 2021 р.

02 грудня 2021 додатково виділено 100 млн грн за загальним фондом Державного бюджету.

Розподіл субвенцій затверджено Кабінетом Міністрів України 13 грудня 2021 року - 99 836,83 тис. грн та 23 грудня 2021 року – 99 541,39 тис грн.

Незважаючи, що розподіл відбувся наприкінці року, деякі області змогли використати половину виділених коштів (Донецька обл. – 60,4 %; Хмельницька обл. – 58,1 %; Херсонська обл. – 49,3 %). Всього із відкритих асигнувань у розмірі 199 378,2 тис грн, використано 32 140,1 тис грн (16,1 %).

Додаткового фінансування у Держбюджеті на 2022 рік за цією бюджетною програмою не передбачено.

Субвенція на розвиток мережі центрів надання адміністративних послуг (2911050)

Порядок та умови надання субвенції затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 24 березня 2021 р. № 249, розподіл коштів затверджено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 09 червня 2021 р. № 619 до якого 20 жовтня 2021 року було внесено зміни.

Місцевим бюджетам відкрито асигнувань у 231 000 тис грн, з яких виконано 197 429,8 тис грн (85,5 %). Кіровоградська та Чернівецька області використали кошти 100 %, найменше використали кошти Миколаївська обл. – 65 % та Одеська обл. – 68,2 %.

До залишків коштів у 2022 році Держбюджетом на 2022 затверджено 231,0 млн грн.

Субвенція на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення доступності широкосмугового доступу до Інтернету в сільській місцевості (2911060)

Порядок та умови надання субвенції затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 28 квітня 2021 р. № 453, розподіл субвенції затверджено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 9 червня 2021 р. № 622 до якого внесено зміни 30 червня 2021 року та 09 грудня 2021 року.

Місцевим бюджетам відкрито асигнувань у розмірі 418 000 тис грн, з яких використано лише 247 224,8 тис. грн (59,1 %). Найбільше коштів використали Житомирська область – 92,7 % та Волинська область – 91,2 %. Найменше виконання у Кіровоградської області – 36,1 % та Дніпропетровської області – 39,2 %. Також до 50 % виконання не дійшли міські бюджети таких областей: Донецька – 49,3 %, Луганська – 44,7 %, Миколаївська - 43,3 %, Одеська – 43,2 %, Черкаська – 45,9 %, Чернівецька – 49,9 %.

До залишку невикористаних у 2021 році коштів у Державному бюджеті на 2022 рік передбачено за цією бюджетною програмою 500 млн грн.

Субвенція з державного бюджету обласному бюджету Дніпропетровської області на закупівлю нових трамваїв для мм. Дніпра та Кривого Рогу (3121120)

Кошти на закупівлю трамваїв, як і на розвиток комунальної інфраструктури, у тому числі на придбання комунальної техніки, передбачено змінами до Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» від 29 квітня 2021 року із залишки коштів, джерелом формування яких були надходження спеціального фонду державного бюджету, передбачені на здійснення фінансового забезпечення заходів із забезпечення безпеки дорожнього руху, який утворився на 1 січня 2021 року у розмірі 1 200,0 млн грн.

Постановою Кабінету Міністрів України від 09 червня 2021 р. № 607 затверджено порядок та умови використання субвенції обласному бюджету Дніпропетровської області.

Кошти в повному обсязі перераховані до обласного бюджету Дніпропетровської області. Закупівлі, оголошені у серпні минулого року не відбулися, а за оголошеною у листопаді закупівлею – аукціон має відбутися 10 лютого поточного року.

Додаткових коштів на поточний рік не передбачено.

Субвенція на розвиток спортивної інфраструктури (3411220)

Порядок та умови надання субвенції затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 17 березня 2021 р. № 226, розділ субвенції 11 місцевим бюджетам затверджено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 31 травня 2021 р. № 527, до якого 28 жовтня 2021 року та 15 грудня 2021 внесено зміни збільшена сума з 800 000 тис грн до 1 612 893,3 тис грн.

На початку 2021 року було заплановано використати за цією бюджетною програмою 500 000 тис грн, та протягом року збільшено фінансування у 3,2 рази.

Станом на 01 січня 2022 року використано 772 793,3 тис грн (47,9 %). Повністю використали кошти Дніпропетровська обл., Кіровоградська обл., Полтавська обл., Хмельницька обл.

На поточний рік місцевим бюджетам передбачено 800 млн грн.

Субвенція на реалізацію інфраструктурних проектів та розвиток об'єктів соціально-культурної сфери (3511100)

29 квітня 2021 року змінами до Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» затверджено надання місцевим бюджетам 4 100 млн грн. Порядок та умови постановою Кабінету Міністрів України від 31 травня 2021 р. № 544, розподіл коштів затверджено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16 червня 2021 р. № 626, до якого протягом року було внесено 5 змін, та здійснено додатковий розподіл у 15 грудня минулого року.

Протягом травня-грудня загальний обсяг субвенції збільшено до 8 150 млн грн, виконання на кінець року склало 7 042,4 млн грн (86,4 %). Повністю та майже повністю використали виділені кошти: Вінницька обл., Волинська обл., Дніпропетровська обл., Запорізька обл., Луганська обл., Тернопільська обл.

Найменше виконання у Київської обл. (35,7 %), Житомирської обл. (40,7 %), Одеська обл. (45 %).

У поточному році змінено головного розпорядника коштів з Міністерства фінансів України на Міністерство інфраструктури України та змінено код бюджетної програми на 3121130.

Субвенція на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (3511210)

На початку 2021 року у Державному бюджеті було заплановано 6 000,0 млн грн. Розподіл коштів затверджено 19 травня 2021 р. Протягом року було збільшено розмір субвенції до 8 500,0 млн грн.

Місцевим бюджетам відкрито асигнувань у розмірі 6 286 922,7 тис грн. Використано протягом минулого року 4 618 623,3 (73,5 % з урахуванням залишків коштів на 01.01.2021 від профінансованої суми та 54,3 % від плану).

2 213,1 млн грн до місцевих громад так і не було перераховано.

На поточний рік заплановано 6 000,0 млн грн.

Підсумовуючи, хотілось би зазначити, що неефективне планування та неефективне використання коштів значною мірою впливають на досягнення цілей розвитку держави.