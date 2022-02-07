Наш план - перемога

Не буду давати оцінку тому, наскільки реальною є ця загроза. Ми вже 8 років воюємо за нашу свободу та незалежність, і я вже писав нещодавно: справа не в російських військових у Криму та на Донбасі, а також біля наших кордонів. Справа у токсичному інформаційному впливі та розхитуванні настроїв усередині країни – закиди агресора про те, що ми не зможемо, що нам чогось не вистачить, що їм достатньо доби, просто вони ще не починали… Стоп! Наша перемога починається в наших головах!

Тому ось що я хочу сказати. Торік за дорученням Президента України Володимира Зеленського ми почали комплексну трансформацію, а підприємства Укроборонпрому збільшили обсяги виробництва на 24%. І це свідчить далеко не про вичерпні наші можливості. У 2022-му ми маємо підвищити цей показник ще на 16,4% у порівнянні з 2021 роком. Це реальний і дуже стриманий наш план. І те, наскільки ми його перевершимо, залежить від нас і від того, якими будуть потреби наших Збройних Сил та чим залякуватиме агресор.

У 2022-му ми плануємо, перш за все, збільшити виробництво високоточної зброї та боєприпасів.

Фото: EPA/UPG

Далі. Цьогоріч продовжується виробництво трьох літаків АН-178 для Міноборони, яке, підкреслюю, триває за графіком, літака АН-32П для МВС, а також триває робота над новими замовленнями для наших авіапідприємств, у тому числі, - для «Української Національної Авіакомпанії». Просто у ці дні на суднобудівних підприємствах Укроборонпрому виконується робота для потреб Військово-Морських Сил, а також наших закордонних партнерів. Зокрема, на Херсонському державному заводі «Палада» розпочалось будівництво композитного плавучого доку нового покоління для Хорватії - це додатково завантажить виробничі потужності підприємства щонайменше на рік. На завершальній фазі переговори щодо укладання ще одного контракту з інозамовником.

Ми активно працюємо над вітчизняним виробництвом ракет класу «повітря-повітря», створенням дослідного зразка ПКРК «Нептун» корабельного базування, а також, за результатами завершення держвипробувань, має бути прийнята на озброєння ЗСУ «Вільха-М».

Відповідно до наших планів, результати зовнішньоекономічної діяльності підприємств Укроборонпрому в 2022 році також зростуть. Минулий рік став рекордним, починаючи з 2014-го, за показником надходження коштів – 1 108,2 млн дол. Наш план цьогоріч – 1 176 млн дол. І це обґрунтована сума.

Те, що підприємства Укроборонпрому працюють над забезпеченням потреб українського війська під час війни, не заважає нам одночасно здійснювати масштабну та історичну реформу державного ОПК. Вона покликана назавжди змінити майбутнє української оборонки – змінити так, щоб більше ніколи та нікому не спало на думку нападати на нашу державу чи ставити під сумнів, чий Крим чи Донбас. Бо вони були та завжди будуть нашими! Цьогоріч ми отримаємо незворотні результати трансформації: буде завершено перетворення державних підприємств Концерну на господарські товариства та розпочнеться формування галузевих науково-виробничих об’єднань відповідно до міжнародних принципів корпоративного управління. Нарешті відбудеться державна реєстрація правонаступника Державного концерну «Укроборонпрому» - акціонерного товариства, яке стане сучасною високотехнологічною оборонною компанією.

Спираючись на досвід минулого року, цьогоріч ми також збільшимо економічний ефект від розпорядження майном та додатково заощадимо на прозорих закупівлях. І ці гроші будуть спрямовані на модернізацію наших виробництв, які працюють на потреби наших захисників.

Я говорив коротко, аби деталями не відволікти від головного. Це рівняння без невідомих: є війна, є наші заводи, є Збройні Сили України. Якщо все це скласти, після знаку «дорівнює» має бути перемога. План такий.

Лише разом ми робимо Україну сильною!