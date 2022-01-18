Укроборонпром: у 2021 році економія на закупівлях склала 735 млн грн

Торік “Укроборонпром” та його підприємства-учасники заощадили на закупівлях у системі Prozorro 735 млн грн. Це на 63% більше, ніж у 2020-му.

Чому я доволі часто акцентую на цих показниках? Скептики скажуть: звітування заради звітування. Не влучили. Більш обізнані скептики припустять: може, тому, що Концерн демонстрував позитивну динаміку протягом усього 2021 року? Вже тепліше, бо це дійсно факт. Але набагато важливіше, що стоїть ЗА цим фактом.

По-перше, на початку 2020-го, добровільно перейшовши на систему Prozorro, Укроборонпром зумів подолати внутрішній спротив, котрий завжди є у таких випадках: важко зацікавити людей чимось користуватися, якщо вони звикли працювати по-іншому. А закупівлі у сфері оборони, нагадаю, роками були закритими та втаємниченими. Озираючись назад, скажу: це було гарним підтвердженням того, що Концерн готовий не лише до локальних змін та трансформацій, а й до великої реформи, яка чекала попереду.

По-друге, відмовившись від таємниці там, де її і не має бути – в даному випадку у закупівлях – Укроборонпром підтвердив, що обирає у своїй роботі принципи прозорості та відкритості. Бо те, що не становить військової таємниці, може і має закуповуватись прозоро та відкрито. Це перекриває шлях проявам корупції. І це одна з головних засад, на яких я вибудовував систему роботи в Концерні протягом цього року.

По-третє. За результатами вже двох років з Prozorro, підтверджена опублікованими договорами економія склала 1,19 млрд грн. І це не просто цифра «для звіту». Це гроші, які підприємства змогли витратити на додаткове обладнання, на покращення умов роботи працівників, на реальні додаткові закупівлі, які не могли б дозволити собі раніше. І все це, знов таки, відкрито!

І насамкінець: у 2021 році система Prozorro визнала Укроборонпром одним із найефективніших замовників у державі. Інколи те, що про тебе говорять, важить набагато більше ніж те, що ти сам говориш про себе. Це саме такий випадок.

Дякую тим, хто з нами. Тільки разом ми робимо Україну сильною!