“Слуга народу”: старт “Великого партійного будівництва”

Для української політичної системи, що склалася за 30 років Незалежності, ще не притаманна розвинена партійна культура. Ми звикли до лідерських та “вождистських” проєктів, фіктивних утворень під вибори, партій-одноденок для розв'язання короткострокових задач. В Україні офіційно зареєстровано 365 політичних партій, але скільки з них реально беруть участь у політичному житті країни, регіонів та громад? Думаю, це природна ситуація для молодої державності, одна з наших “хвороб росту”. Проте з таким станом речей слід прощатися. Ми дорослішаємо, наше громадянське суспільство стає потужнішим з кожним роком. Зрештою, в Україні повинні з’явитися справжні ефективні партії – політичні інституції з міцною розгалуженою структурою, зрозумілою ідеологією та відповідями на запити суспільства. Зрозуміло, нині як голова партії, просто не можу не ставити перед собою завдання – зробити “Слугу народу” саме такою політсилою.

Фото: facebook/Слуга Народу

«Слуга народу»: що зараз?

Слуга народу – партія, яка існує трохи більше 2-х років. На старті - парламентських виборах - ми мали безпрецедентний успіх. Відтоді рейтинг партії знизився, зокрема тому, що ми є “партією влади”. Очевидно, що будь-які наступні наші результати матимуть зовсім інший вимір і досягатимуться набагато більшими зусиллями.

З позитиву: за цей час нам вдалося виконати майже половину передвиборчої програми. Зокрема запустити земельну реформу, розпочати боротьбу з олігархами, здійснити критично важливі кроки для стимулювання інвестицій, цифровізувати десятки процесів та державних послуг для мільйонів громадян.

Але серед найбільших досягнень 2021-го українці вважають програму “Велике будівництво” (дані опитування, проведеного соціологічною групою "Рейтинг"). І це не дивно, бо масштабне оновлення транспортної та соціальної інфраструктури триває в усіх куточках країни.

Саме тому “Велике будівництво” – це той успішний досвід усієї нашої команди, який необхідно поширювати далі - зокрема, і використовувати напрацьовані підходи для подальшої розбудови партії “Слуга народу”.

“Велике будівництво” – універсальний “знак якості”

Що таке “Велике будівництво”, окрім безпосередньо результатів програми - доріг, шкіл, лікарень чи аеропортів? Це, перш за все, система взаємодії, завдяки якій, такі якісні результати стали можливими. Президентська програма є майданчиком для комунікацій та кооперації багатьох сил, різних гілок влади, на усіх рівнях.

Найвищий рівень - президентський. “Велике будівництво” стартувало завдяки політичній волі президента, його баченню критичної необхідності такого проєкту для країни.

Середня ланка - управлінська. Для безпосередньої реалізації програми необхідна була координація дій уряду, зокрема, низки ключових міністерств, інших ЦОВВ, а також парламенту. Йдеться і про організацію та налагодження усіх процесів. Зокрема, на рівні співпраці із бізнесом, і про виділення та пошуки фінансування, і про системні зміни неефективних правил гри в окремих галузях тощо.

Локальний рівень - процеси на місцях. Необхідно було оцінити потребу, сформувати переліки найбільш пріоритетних об’єктів, оцінити їх поточний стан. До “Великого будівництва” активно залучена місцева влада - як обласного та міського рівнів, так і на рівні громад. Зокрема, низка об’єктів отримали співфінансування з місцевих бюджетів - якщо говорити лише про дороги, то таких у 2021 році було понад 70.

Як бачите, без ефективного менеджменту та злагодженої роботи на всіх рівнях “Велике будівництво не було б можливим. Підтвердження цього - безпрецедентність такої програми, адже ніколи раніше в Україні не будували так багато і так швидко.

“Слуга народу” і досвід “Великого будівництва”

Не секрет, що ми, як партія влади втілюємо в життя політичний курс президента, перш за все через конкретні законопроєкти та політичні рішення. Як партія з рекордною підтримкою в історії українського парламентаризму (43,16% голосів та 130 перемог на одномандатних округах на парламентських виборах), ми представляємо інтереси мільйонів українців. Тому логічно, що “Слуга народу” має бути повноцінним майданчиком для багатосторонньої комунікації між громадянами та різними рівнями влади. За принципом організації “Великого будівництва”. Справді ефективна партія повинна мати, перш за все, міцний фундамент у вигляді присутності у регіонах.

З літа 2021 року ми розпочали відкриття партійних офісів і наразі маємо їх загалом 79: 24 обласні, 2 міські (Київ, Кривий Ріг) та 53 районні. У планах до кінця 2022 року - збільшити кількість до 300. Наша мета - співпрацювати з кожною громадою України.

Попереду величезна робота з організації та координації роботи офісів. Для нас це перш за все можливість посилення зв’язку із територіальними громадами, збору інформації та запитів на місцях. Таке загальнонаціональне об’єднання зусиль треба для розбудови країни та налагодження соціальних ліфтів для професіоналів із регіонів.

Що ми пропонуємо громадам?

Ми пропонуємо зміни та ефективні рішення - децентралізацію у дії. На жаль, не усі територіальні громади можуть використовувати наявні можливості чи мають необхідні ресурси. Тому один із ключових напрямків нашої роботи у 2022 році - використання інструментів партії для посилення інституційної спроможності на місцях.

Так, ми запускаємо “Платформу для громад”, мета якого - допомогти громадам реалізовувати важливі для них проєкти. Вона об’єднає навколо себе експертне середовище, яке допомагатиме у формуванні ідей проєктів, пошуку шляхів їх реалізації, вибору джерел фінансування, та максимально ефективного використання коштів на місцях.

За принципом об’єднання навколо єдиного комунікаційного майданчика, “Платформа для громад” – це простір для обміну та передачі досвіду від експертів та профільних урядовців до активістів на місцях. Зокрема, необхідно залучати громади до реалізації власних проєктів у рамках президентських програм, таких як Велике будівництво, Енергетична незалежність (термомодернізація), Українська мрія, Здорова країна тощо.

Наприклад, громада хоче покращити безпеку на дорозі, що проходить її територією, розвивати локальний туризм або створити індустріальний парк. Платформа слугуватиме місцем, де до проєкту долучать консультантів, експертний супровід та допоможуть у його реалізації. При цьому для фінансування проєкту будуть залучатися як виключно кошти місцевого бюджету, так і різноманітні форми співфінансування із залученням бізнесу, грантових та кредитних коштів, фінансування із національних програм тощо.

Далекі від ідеалу, але з амбітними цілями

Звичайно, робота на місцях важливий та не єдиний спосіб сприяти розвитку нашої країни. Переду ще багато роботи й безліч питань, на які ще потрібно знайти відповіді.

За останні 2 роки завдяки “Великому будівництву”, у нашій країні з'явилися нові мости, дороги, аеропорти, школи, лікарні та стадіони - усе це служитиме українцям десятиліттями. Моя бачення майбутнього політичної сили “Слуга народу” схоже - партія має виконувати свою політичну функцію якісно та мати розвиток на довгострокову перспективу. “Слуга народу”, як і політична система України загалом - далека від ідеалу. Але ставити амбітні цілі, працювати на конструктив, налагоджувати процеси та рухатися вперед – обов’язкові завдання нашого порядку денного. Адже лише критикувати, так само як руйнувати - набагато простіше, ніж будувати, створювати, змінюватися та розвиватися.