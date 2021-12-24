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Зеленський: за два роки "Великого будівництва" оновлено і побудовано понад 40% основної мережі доріг

Президент подякував сумлінним платникам податків, чиї кошти йдуть на розбудову інфраструктури.

Зеленський: за два роки "Великого будівництва" оновлено і побудовано понад 40% основної мережі доріг
Фото: пресслужба

За перший рік реалізації програми «Велике будівництво» в Україні було відремонтовано і збудовано 6,5 тис. км доріг. Цього року зробили ще більше – понад 7 тис. км. Таким чином, лише за перші два роки реалізації інфраструктурної програми було відновлено майже 14 тис. км, що становить понад 40% основної мережі доріг України.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час виступу на форумі «Велике будівництво: Дороги та мости» у п’ятницю, 24 грудня.

«Конституція України гарантує вільне право пересування, але це право роками обмежувалось. Побудувати мости і шляхи – такою була задача, яку розпочала майже 2 роки тому наша команда за програмою «Велике будівництво»… Ми зустріли скепсис. Нам казали, що не вистачить нічого: ні людей, ні грошей, ні матеріалів. Але ми мали велике бажання і хотіли показати нашу державу іншою», - наголосив глава держави.

Володимир Зеленський привітав усіх учасників програми «Велике будівництво» і подякував громадянам – сумлінним платникам податків, чиї кошти йдуть на розбудову інфраструктури.

«Висновок один: «Велике будівництво» має тривати. Мова, зокрема, і про розвиток прикордонної інфраструктури. Тут вже зроблено чимало, але у 2022 році в рамках програми розпочнеться модернізація міжнародних пунктів пропуску. Ми створимо комфортну інфраструктуру як для людей, так і для бізнесу і гостей України», - повідомив президент.

Серед інших масштабних проєктів «Великого будівництва» він згадав будівництво Київської обхідної дороги, про яку довгі роки говорили, але процес розпочався тільки зараз.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський анонсував створення національної української авіакомпанії та масштабну реконструкцію 16 регіональних аеропортів.

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