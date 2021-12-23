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Україна на рік продовжила ембарго на товари з Росії

Заборона діє з 2016 року і продовжується щороку.

Україна на рік продовжила ембарго на товари з Росії
Фото: kmu.gov.ua

Кабінет міністрів продовжив торгове ембарго на російські товари на один рік - до 31 грудня 2022 року включно.

Відповідне рішення уряд України ухвалив на засіданні 23 грудня.

Заборона на ввезення на митну територію України товарів, що походять з Російської Федерації, діє з 2016 року.

Таке рішення тоді стало відповіддю на дії Росії, яка в односторонньому порядку припинила дію Угоди про зону вільної торгівлі та включила Україну до переліку країн, з яких заборонено ввезення сільгосппродукції, сировини і продовольства.

Українське ембарго поширюється на цілий список російських товарів і продуктів, в тому числі м'ясо, рибу, каву, чай, зерно, карамель, кондитерські вироби і цукерки, пиво, сигарети, горілку, спирт, корм для домашніх тварин, вагони, локомотиви, автомобілі, трактори, папір, мийні засоби тощо.

Його продовжують щороку.

Нагадаємо, що кілька тижнів тому Кабмін продовжив призупинку зони вільної торгівлі з Росією до 2023 року.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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