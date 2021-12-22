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Кримськотатарський телеканал АТR припиняє супутникове мовлення

Внаслідок відключення від супутника основна аудиторія телеканалу - жителі окупованого Криму - дивитися його, як раніше, вже не зможуть.

Кримськотатарський телеканал АТR припиняє супутникове мовлення
Фото: atr.ua

Єдиний кримськотатарський телеканал АТR, який базується на підконтрольній частині України, припиняє супутникове мовлення. Керівництво каналу пояснює це боргами, які утворилися перед провайдером супутникового зв’язку "Spacecom" через недофінансування з держбюджету України.

Про це повідомляє АТR.

"У зв'язку з істотним недофінансуванням з держбюджету, колектив телеканалу не в змозі сплатити заборгованість, що утворилася, перед компанією "Spacecom". Про можливе відключення від супутнику "Amos" провайдер повідомив в офіційному листі на ім'я генерального директора телеканалу", - йдеться у повідомленні. 

Зазначається, що внаслідок відключення від супутника основна аудиторія телеканалу - жителі окупованого Криму - дивитися його, як раніше, вже не зможуть.

"Керівництво телеканалу АТR докладає зусиль, спрямованих на пошук ресурсів для повномасштабного мовлення, та сподівається що це відключення тимчасове", - сказано у повідомленні. 

Наразі канал залишається у кабельних мережах України та у додатках цифрового інтерактивного телебачення MEGOGO, Divan TV, OLL TV та Lanet TV і на сайті ATR.ua. Також телеканал продовжує мовлення на YouTube. 

Нагадаємо, що з 1 квітня 2015 року ATR припинив аналогове мовлення на території анексованого Криму, оскільки йому не видали російської ліцензії. З 17 червня 2015 року ATR здійснює мовлення з Києва. Власник телеканалу - кримський татарин Ленур Іслямов, який був одним з організаторів громадянської блокади півострова.

З 2016 року ATR почав отримувати фінансування з державного бюджету. Зараз це відбувається за процедурою публічних закупівель.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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