Кримськотатарський телеканал АТR припиняє супутникове мовлення

Внаслідок відключення від супутника основна аудиторія телеканалу - жителі окупованого Криму - дивитися його, як раніше, вже не зможуть.

Єдиний кримськотатарський телеканал АТR, який базується на підконтрольній частині України, припиняє супутникове мовлення. Керівництво каналу пояснює це боргами, які утворилися перед провайдером супутникового зв’язку "Spacecom" через недофінансування з держбюджету України.

Про це повідомляє АТR.

"У зв'язку з істотним недофінансуванням з держбюджету, колектив телеканалу не в змозі сплатити заборгованість, що утворилася, перед компанією "Spacecom". Про можливе відключення від супутнику "Amos" провайдер повідомив в офіційному листі на ім'я генерального директора телеканалу", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що внаслідок відключення від супутника основна аудиторія телеканалу - жителі окупованого Криму - дивитися його, як раніше, вже не зможуть.

"Керівництво телеканалу АТR докладає зусиль, спрямованих на пошук ресурсів для повномасштабного мовлення, та сподівається що це відключення тимчасове", - сказано у повідомленні.

Наразі канал залишається у кабельних мережах України та у додатках цифрового інтерактивного телебачення MEGOGO, Divan TV, OLL TV та Lanet TV і на сайті ATR.ua. Також телеканал продовжує мовлення на YouTube.

Нагадаємо, що з 1 квітня 2015 року ATR припинив аналогове мовлення на території анексованого Криму, оскільки йому не видали російської ліцензії. З 17 червня 2015 року ATR здійснює мовлення з Києва. Власник телеканалу - кримський татарин Ленур Іслямов, який був одним з організаторів громадянської блокади півострова.

З 2016 року ATR почав отримувати фінансування з державного бюджету. Зараз це відбувається за процедурою публічних закупівель.