АМКУ розпочав справу проти "МХП" Косюка щодо купівлі "Лубним’ясо"

Придбання "МХП" акцій "Лубним’ясо" мало відбутися лише за умови попереднього дозволу комітету.

Антимонопольний комітет розпочав справу щодо холдингу "Миронівський хлібопродукт" через купівлю ним ТОВ "Лубним’ясо".

Про це повідомляє пресслужба АМКУ.

Зазначається, що з огляду на публікації у ЗМІ комітет провів перевірку дотримання вимог законодавства про захист економічної конкуренції під час угоди купівлі "МХП" компанії "Лубним’ясо".

Після перевірки АМКУ встановив, що придбання "МХП" акцій "Лубним’ясо" мало відбутися лише за умови попереднього дозволу комітету.

"Оскільки учасники концентрації не звернулися за цим дозволом за власною ініціативою, Комітет розпочав розгляд справи за фактом порушення законодавства про захист економічної конкуренції ПрАТ «МХП»", – сказано в повідомленні.

Агрохолдинг МХП заснований у 1998 році Юрієм Косюком. Провідний виробник курятини в Україні з найбільшою часткою на ринку. Агрохолдинг також займається рослинництвом: кукурудзу МХП вирощує для виробництва комбікормів, а інші культури – пшеницю, ріпак – продає третім особам.

"Лубним’ясо" – компанія, що випускає продукцію з яловичини під торговою маркою "Skott Smeat". Як повідомляє Forbes Україна, її заснував Андрій Науменко, колишній менеджер з зовнішньоекономічних зв’язків "МХП".

За даними Youcontrol, "МХП" є одним із засновників "Лубним’ясо" і на 22 грудня володіє 51% акцій компанії.

Згідно з держреєстром, "МХП" придбав 51% у керівника "Лубним'ясо" Андрія Науменка, який залишився співвласником підприємства з часткою 49%.

Засновником та мажоритарним акціонером "МХП" є український бізнесмен Юрій Косюк.