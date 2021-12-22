"Слуга народу" Галушко обматюкав поліцейських, які зупинили його авто
"Слуга народу" Галушко обматюкав поліцейських, які зупинили його авто
Путін заявив, що не хоче кровопролиття в Україні, але Росії нема куди відступати
Путін заявив, що не хоче кровопролиття в Україні, але Росії нема куди відступати
Посольство США прокоментувало справу проти Порошенка
Посольство США прокоментувало справу проти Порошенка
Дорогі зарплати. Як президент ощасливив лікарів і медсестер
Дорогі зарплати. Як президент ощасливив лікарів і медсестер
Зеленський прокоментував оголошення підозри Порошенку
Зеленський прокоментував оголошення підозри Порошенку
Підозра Порошенку підписана за статтями про державну зраду і сприяння діяльності терористів
Підозра Порошенку підписана за статтями про державну зраду і сприяння діяльності терористів
США висунули Росії умови продовження переговорів
США висунули Росії умови продовження переговорів
Порошенко у відеозверненні: підозра главі державі у державній зраді та сприянні тероризму – це перехід "червоних ліній"
Порошенко у відеозверненні: підозра главі державі у державній зраді та сприянні тероризму – це перехід "червоних ліній"
ГоловнаЕкономікаБізнес

АМКУ розпочав справу проти "МХП" Косюка щодо купівлі "Лубним’ясо"

Придбання "МХП" акцій "Лубним’ясо" мало відбутися лише за умови попереднього дозволу комітету.

АМКУ розпочав справу проти "МХП" Косюка щодо купівлі "Лубним’ясо"
Фото: www.rbc.ua

Антимонопольний комітет розпочав справу щодо холдингу "Миронівський хлібопродукт" через купівлю ним ТОВ "Лубним’ясо".

Про це повідомляє пресслужба АМКУ.

Зазначається, що з огляду на публікації у ЗМІ комітет провів перевірку дотримання вимог законодавства про захист економічної конкуренції під час угоди купівлі "МХП" компанії "Лубним’ясо". 

Після перевірки АМКУ встановив, що придбання "МХП" акцій "Лубним’ясо" мало відбутися лише за умови попереднього дозволу комітету. 

"Оскільки учасники концентрації не звернулися за цим дозволом за власною ініціативою, Комітет розпочав розгляд справи за фактом порушення законодавства про захист економічної конкуренції ПрАТ «МХП»", – сказано в повідомленні.

Агрохолдинг МХП заснований у 1998 році Юрієм Косюком. Провідний виробник курятини в Україні з найбільшою часткою на ринку. Агрохолдинг також займається рослинництвом: кукурудзу МХП вирощує для виробництва комбікормів, а інші культури – пшеницю, ріпак – продає третім особам.

"Лубним’ясо" – компанія, що випускає продукцію з яловичини під торговою маркою "Skott Smeat". Як повідомляє Forbes Україна, її заснував Андрій Науменко, колишній менеджер з зовнішньоекономічних зв’язків "МХП".

За даними Youcontrol, "МХП" є одним із засновників "Лубним’ясо" і на 22 грудня володіє 51% акцій компанії.

Згідно з держреєстром, "МХП" придбав 51% у керівника "Лубним'ясо" Андрія Науменка, який залишився співвласником підприємства з часткою 49%.

Засновником та мажоритарним акціонером "МХП" є український бізнесмен Юрій Косюк.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також