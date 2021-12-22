Путін заявив, що не хоче кровопролиття в Україні, але Росії нема куди відступати
Путін заявив, що не хоче кровопролиття в Україні, але Росії нема куди відступати
Дорогі зарплати. Як президент ощасливив лікарів і медсестер
Дорогі зарплати. Як президент ощасливив лікарів і медсестер
США висунули Росії умови продовження переговорів
США висунули Росії умови продовження переговорів
Підозра Порошенку підписана за статтями про державну зраду і сприяння діяльності терористів
Підозра Порошенку підписана за статтями про державну зраду і сприяння діяльності терористів
Порошенко у відеозверненні: підозра главі державі у державній зраді та сприянні тероризму – це перехід "червоних ліній"
Порошенко у відеозверненні: підозра главі державі у державній зраді та сприянні тероризму – це перехід "червоних ліній"
Зеленський прокоментував оголошення підозри Порошенку
Зеленський прокоментував оголошення підозри Порошенку
Росія продовжує стягувати війська до кордонів України, - Пентагон
Росія продовжує стягувати війська до кордонів України, - Пентагон
Посольство США прокоментувало справу проти Порошенка
Посольство США прокоментувало справу проти Порошенка
ГоловнаЕкономікаДержава

​США звинуватили Росію в порушенні норм Світової організації торгівлі

Американські компанії поставлені в нерівні умови з російськими.

​США звинуватили Росію в порушенні норм Світової організації торгівлі
Фото: EPA/UPG

Сполучені Штати Америки звинуватили Росію в порушенні норм Світової організації торгівлі.

Торгова представниця США Кетрін Тай вважає, що Росія надає преференції товарам та послугам власного виробництва, зберігає обмеження на імпорт в сфері сільського господарства, розширює державний контроль над економікою та посилює обмеження на торгівлю.

Крім того, вона висловила занепокоєність російською практикою з імпортозаміщення в IT-сфері.

Доповідь Тай опублікована на сайті Офісу торгової представниці США.

На її думку, порушення правил СОТ ставить американські компанії в економічно менш вигідні умови та позбавляє можливості чесної конкуренції. Вона наголосила, що її офіс збирається використати інструменти СОТ, щоб змусити Росію відповісти за свою поведінку.

Нагадаємо, що Росія стала членом СОТ у 2012 році, на чотири роки пізніше України.

Світова організація торгівлі - це єдина міжнародна організація, що опікується глобальними правилами торгівлі між державами. Її головна функція - забезпечувати, щоб торгівля відбувалася настільки легко, передбачувано і вільно, наскільки можливо.

На початку 2021 року СОТ вперше очолила жінка - представниця Нігерії Нгозі Оконджо-Івеала.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також