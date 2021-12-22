​США звинуватили Росію в порушенні норм Світової організації торгівлі

Американські компанії поставлені в нерівні умови з російськими.

Сполучені Штати Америки звинуватили Росію в порушенні норм Світової організації торгівлі.

Торгова представниця США Кетрін Тай вважає, що Росія надає преференції товарам та послугам власного виробництва, зберігає обмеження на імпорт в сфері сільського господарства, розширює державний контроль над економікою та посилює обмеження на торгівлю.

Крім того, вона висловила занепокоєність російською практикою з імпортозаміщення в IT-сфері.

Доповідь Тай опублікована на сайті Офісу торгової представниці США.

На її думку, порушення правил СОТ ставить американські компанії в економічно менш вигідні умови та позбавляє можливості чесної конкуренції. Вона наголосила, що її офіс збирається використати інструменти СОТ, щоб змусити Росію відповісти за свою поведінку.

Нагадаємо, що Росія стала членом СОТ у 2012 році, на чотири роки пізніше України.

Світова організація торгівлі - це єдина міжнародна організація, що опікується глобальними правилами торгівлі між державами. Її головна функція - забезпечувати, щоб торгівля відбувалася настільки легко, передбачувано і вільно, наскільки можливо.

На початку 2021 року СОТ вперше очолила жінка - представниця Нігерії Нгозі Оконджо-Івеала.