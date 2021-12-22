​МЗС про "американських найманців" на Донбасі: Росія продовжує створювати інформаційне прикриття для подальших провокацій

У Міністерстві закордонних справ України заперечили заяву міністра оборони Росії Сергія Шойгу про те, що США нібито відправили на Донбас 120 найманців приватних військових компаній і завезли невідому хімічну речовину.

Про це в коментарі LB.ua розповів спікер МЗС Олег Ніколенко.

"Категорично відкидаємо інсинуації в бік України, які пролунали під час засідання колегії міністерства оборони Російської Федерації. Заяви міністра оборони про нібито хімічні речовини, інструкторів американських приватних військових компаній, обстріли житлових кварталів на Донбасі – чергові приклади масованої російської дезінформації. Росія продовжує створювати інформаційне прикриття для можливих подальших провокацій її військ на українській території", – наголосив прессекретар.

МЗС закликає російське керівництво припинити ворожу риторику і мову ультиматумів.

"Повернення Москви в констурктивне русло дійсно підтвердить задеклароване російським президентом на засіданні колегії прагнення вирішити конфлікт політико-дипломатичними методами", – зазначив Ніколенко.

Він додав, що першим кроком має стати початок виконання Росією Мінських домовленостей і домовленостей лідерів Нормандського формату.

"Припинення російської збройної агресії проти України і відмова РФ від логіки конфронтації стане найкращою гарантією безпеки на Європейському континенті", – наголосив прессекретар МЗС.

Нагадаємо, Шойгу на спільному з президентом РФ Володимиром Путіним заході заявив, що в Україні нібито воюють американські найманці з приватних військових компаній, і Росією "достовірно встановлено" присутність 120 таких військових в Авдіївці та Приазовʼї. Він також сказав, що в Авдіївку і Красний Лиман "доставлені резервувари з невстановленими хімічними компонентами".

Речник Пентагону Джон Кірбі заперечив озвучену міністром оборони РФ заяву – він назавав слова Шойгу суцільною брехнею.

На заяву Шойгу відреагував і речник Держдепартаменту США Нед Прайс. Він зазначив, що відповідальність за ескалацію несе Росія, а не Україна чи США. Він закликав Росію припинити "використання брехні і підбурювальної риторики та вжити конструктивних заходів для деескалації".