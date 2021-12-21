Окупанти на Донбасі поранили українського військового

Від початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню, 1 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Внаслідок обстрілу один український військовий дістав поранення.

Про це повідомляє пресслужба штабу ООС.

Так, в напрямку Широкиного ворог вів вогонь зі стрілецької зброї.

Поблизу Мар’їнки противник здійснив обстріл з мінометів калібру 120 мм.

"Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – середньої тяжкості. Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, упродовж минулої доби, 20 грудня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню, одне з яких – із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої двоє військовослужбовців Об’єднаних сил дістали травмування.