​Киян попереджають про перевірки системи оповіщення з увімкненням сирен

У Києві опрацьовується план проведення перевірок готовності територіальної системи оповіщення з увімкненням електричних сирен.

Про це повідомила Київська міська державна адміністрація.

Дата таких перевірок наразі визначається.

За інформацією Департаменту муніципальної безпеки КМДА, про дату буде повідомлено заздалегідь.

Нагадаємо, в 2014 році, коли Росія окупувала український Крим та частину Донбасу, в Києві почали оповіщати жителів, що треба робити в разі виникнення надзвичайної ситуації, про що їх сповістять уривчасті гудки сирени або сигнал "Увага всім!". Людей закликають ретельно виконувати отримані в повідомленні інструкції, не панікувати і за потреби сховатися в найближчому бомбосховищі.

У квітні цього року КМДА оновила карту бомбосховищ столиці. Для укриття можуть бути використані підвали, підземні паркінги та метро.

Станом на грудень 2021, в Києві налічується 514 бомбосховищ. Загалом приміщень, де за потреби могли б сховатися люди, – близько п’яти тисяч.