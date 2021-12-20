Протиаварійні роботи в Гостиному дворі коштуватимуть 38 млн гривень

Державна експертиза схвалила проєкт протиаварійних робіт у Гостиному дворі в Києві. Їх вартість становитиме близько 38 млн гривень.

Про це повідомив міністр культури Олександр Ткаченко.

"Відновлення Гостиного двору є викликом через глобальну занедбаність пам’ятки. Ми розуміємо усю нагальність та критичність ситуації, особливо в контексті посилення зимових опадів. Протиаварійні роботи розпочнуться до кінця року та триватимуть близько двох місяців", - заявив він у соцмережах.

Перед цим Національний заповідник "Софія Київська" як балансоутримувач будівлі має на тендері обрати підрядника.

Виконавець робіт повинен буде почистити стіни та перекриття, облаштувати парапет з перилами, розчистити внутрішнє подвір'я від сміття та захистити споруду від вологи армованою плівкою.

Нагадаємо, що з 1994 року розташований у центрі Києва Гостинний двір був в оренді у компанії "Укрреставрація". За умовами договору, орендар узяв на себе повну відповідальність за збереження пам'ятки архітектури і утримання будівлі в належному санітарному, протипожежному і технічному стані. Незважаючи на це, регіональне відділення Фонду держмайна Києва неодноразово встановлювало факти істотного порушення орендарем умов договору, зокрема погіршення стану об'єкта оренди, чим було створено загрозу руйнування пам'ятки.

У 2011 році в Києві почався активний рух за збереження будівлі. Активісти утворили сквот усередині будівлі, проводили культурні заходи, запрошуючи громадськість. Через місяці активної діяльності їх побили і вигнали, але активісти через суди домоглися заборони на будівництво.

15 грудня 2015 року "Укрреставрація" погодилася законсервувати будівлю Гостинного двору, а 22 грудня Кабінет міністрів підтримав рішення суду про визнання його пам'яткою архітектури.

Формальним власником Гостинного двору весь цей час залишався Фонд держмайна. Між Міністерством культури та КМДА довго тривала запекла суперечка щодо того, кому має належати будівля, але врешті-решт її передали до сфери управління Мінкульту.